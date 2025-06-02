Пианист Борис Березовский, фолк-проект актрисы Сати Казановой и «Отава Е»: фестиваль «ЭтоЭтно» объявил хедлайнеров седьмого сезона

В программе седьмого сезона опен-эйра — артисты из разных регионов России, а также Сербии, Ирана, Армении и других стран.
4 и 5 июля на территории «Севкабель Порта» пройдет международный фестиваль под открытым небом «ЭтоЭтно». В программе — более десяти коллективов, которые работают с фолком, народными инструментами и национальной музыкальной традицией в современной аранжировке. Традиционно вход на событие свободный. Арт-директор фестиваля — президент объединенной сербской диаспоры в Петербурге, известный продюсер Мирко Раденович.
Хедлайнерами седьмого сезона стали Сати Казанова с музыкальным проектом Sati Ethnica, наследница казачьих и народных песен Влада Miravi, пианист Борис Березовский, башкирская фолк-группа AY YOLA, петербургский коллектив «Отава Ё» и еще девять разных этнических коллективов.
4 июля на сцену выйдут пианист Борис Березовский, петербургская группа «Отава Е», башкирский проект AY YOLA, фолк-исполнительница Влада Miravi, фолк-ансамбль «Фыняф», блюз-рок трио «Blues doctors», фолк-певица Евгения Винд и ансамбль «Folk Talk», а также сербский коллектив «Dule Resavac Balkan trio».
Завершит фестивальную программу 5 июля выступления иранского ансамбля «Мехрабанан», армянской группы JAN-e-JAN, пензенского коллектива «Савелiчъ Бэнд» и участников прошлых фестивалей — «Неизвестного композитора», «Детей Picasso», MATANYA и других. Ключевым событием вечера станет выступление нового музыкального проекта актрисы Сати Казановой — фолк-коллектива Sati Ethnica.
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