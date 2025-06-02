Пианист Борис Березовский, фолк-проект актрисы Сати Казановой и «Отава Е»: фестиваль «ЭтоЭтно» объявил хедлайнеров седьмого сезона

4 и 5 июля на территории «Севкабель Порта» пройдет международный фестиваль под открытым небом «ЭтоЭтно». В программе — более десяти коллективов, которые работают с фолком, народными инструментами и национальной музыкальной традицией в современной аранжировке. Традиционно вход на событие свободный. Арт-директор фестиваля — президент объединенной сербской диаспоры в Петербурге, известный продюсер Мирко Раденович.

Хедлайнерами седьмого сезона стали Сати Казанова с музыкальным проектом Sati Ethnica, наследница казачьих и народных песен Влада Miravi, пианист Борис Березовский, башкирская фолк-группа AY YOLA, петербургский коллектив «Отава Ё» и еще девять разных этнических коллективов.