В Нормальном месте пройдет презентация инклюзивного альбома «Untitleds» музыкально-шумового проекта «Перспектив»

На презентации альбома, которая пройдет в формате artist talk, можно будет познакомиться и поговорить с участниками проекта. В это же время можно будет посетить уникальную интерактивную «звуковую лабораторию Доктора Рябова», где каждый желающий сможет поэкспериментировать со способами звукоизвлечения, автором которых является участник проекта Андрей Рябов.
Проект Build Your House Underground появился в компьютерной студии благотворительной организации «Перспективы» 10 лет назад за стенами Психоневрологического интерната №3 (на данный момент — Дом социального обслуживания «Петергоф»), объединив жителей ПНИ — людей с различными ментальными и физическими особенностями — для которых музыкальная экспрессия и экспериментальность стали возможностью выразить себя в абсолютно свободном и безграничном звукоизвлечении.
«Наполнение альбома многообразно. Здесь есть полностью отработанные готовые аудиозаписи, куда авторы вносили структуру. Некоторые из треков — импровизация и отрезки репетиционных сессий, изменяемые лишь штрихами эффектов, другие и вовсе не имеют под собой какой-либо смысловой связки, но включены в качестве изображения процесса разработки звукоизвлечения. Есть даже те, которые и не задумывались как композиции, но впоследствии стали таковыми за счет ощутимой постобработки. Использованное для записи оборудование меняется от трека к треку: от игры на аналоговом монстре до самодельных приборов звукоизвлечения участника проекта Андрея Рябова. Обложка альбома была также нарисована в процессе занятий, когда одному из участников наскучило работать с музыкальными приборами, и он переключился на знакомое и понятное рисование», — рассказал о новом альбоме Руководитель проекта, мастер-педагог компьютерной студии Роман Можаров.
Презентация альбома проекта Build Your House Underground 13 июня 2025 в 17:00 в Нормальном месте (Кожевенная линия, 34). Мероприятие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.
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