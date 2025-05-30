В Нормальном месте пройдет презентация инклюзивного альбома «Untitleds» музыкально-шумового проекта «Перспектив»

Проект Build Your House Underground появился в компьютерной студии благотворительной организации «Перспективы» 10 лет назад за стенами Психоневрологического интерната №3 (на данный момент — Дом социального обслуживания «Петергоф»), объединив жителей ПНИ — людей с различными ментальными и физическими особенностями — для которых музыкальная экспрессия и экспериментальность стали возможностью выразить себя в абсолютно свободном и безграничном звукоизвлечении.

«Наполнение альбома многообразно. Здесь есть полностью отработанные готовые аудиозаписи, куда авторы вносили структуру. Некоторые из треков — импровизация и отрезки репетиционных сессий, изменяемые лишь штрихами эффектов, другие и вовсе не имеют под собой какой-либо смысловой связки, но включены в качестве изображения процесса разработки звукоизвлечения. Есть даже те, которые и не задумывались как композиции, но впоследствии стали таковыми за счет ощутимой постобработки. Использованное для записи оборудование меняется от трека к треку: от игры на аналоговом монстре до самодельных приборов звукоизвлечения участника проекта Андрея Рябова. Обложка альбома была также нарисована в процессе занятий, когда одному из участников наскучило работать с музыкальными приборами, и он переключился на знакомое и понятное рисование», — рассказал о новом альбоме Руководитель проекта, мастер-педагог компьютерной студии Роман Можаров.

Презентация альбома проекта Build Your House Underground 13 июня 2025 в 17:00 в Нормальном месте (Кожевенная линия, 34). Мероприятие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.

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