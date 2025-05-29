Теодор Курентзис и musicAeterna открывают (бесплатную!) Академию для молодых певцов

Теодор Курентзис и Центр наследия Антона Рубинштейна запускают на базе musicAeterna новую просветительскую инициативу — Академию для молодых певцов. В ее рамках отобранные по конкурсу студенты старших курсов и недавние выпускники консерваторий будут учиться в Петербурге у ведущих российских и зарубежных педагогов, а также посещать курсы по музыке, литературе, кино, философии и искусству. Основная цель инициативы — воспитать специалистов готовых «к творческой работе и художественному высказыванию в широком спектре музыкальных и сценических форм».

9 и 10 июня в Петербурге воспитанники Академии дебютируют в музыкально-театральной постановке Hændel — «Церемония посвящения Георгу Фридриху Генделю». Музыканты выступят на исторических инструментах в барочном строе. 13 июня та же программа откроет Дягилевский фестиваль в Перми.

Среди участников первого набора: ассистент-стажер Петербургской консерватории Диана Носырева, солистка московского театра «Геликон-опера» Софья Цыганкова, Юлия Вакула, солистка оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра Ивета Симонян, выпускница Уральской государственной консерватории Ксения Дородова и солистка ансамбля современной музыки Île Thélème Ensemble и Астраханского театра оперы и балета Татьяна Бикмухаметова.

Центр наследия Антона Рубинштейна — совместный проект потомка Рубинштейна Ксении Светаковой и Благотворительного фонда «Свет». Его миссия — сохранять и распространять наследие Антона Рубинштейна как пианиста, композитора и реформатора музыкального образования. В Центре проводят научные исследования о жизни, творчестве и вкладе мастера, а также поддерживают институты, разделяющие его ценности.