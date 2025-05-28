В Шереметевском дворце пройдет X этнический фестиваль «Музыки мира»

Хедлайнерами этого года стали фолк-хор-группа «Отава Е», проект мэтра русского фолка Сергея Старостина «Отцы и дети» при участии контрабасиста-импровизатора Владимира Волкова, последовательницы русского традиционного пения Таисии Краснопевцевой и виолончелиста Андрея Березина, коллектив Acid Hacid, ладино-певица Анна Гофман, джаз-эмбиент команда с индийским колоритом ZaINDIveli и многие другие.

Традиционно в параллельной программе «Музыки мира» — экскурсии по коллекции музыкальных инструментов Музея музыки (филиал Музея театрального и музыкального искусства), а также творческие встречи с музыкантами, мастер-классы и лекции.

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