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В Шереметевском дворце пройдет X этнический фестиваль «Музыки мира»

В программе юбилейного open-air — этно-джаз, этно-рок, фьюжн, португальское фаду, электроника, эмбиент, русская, балканская, цыганская, еврейская традиции, народные музыкальные инструменты и многое другое.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

3 августа в Парадном дворе Шереметевского дворца пройдет X этнический фестиваль «Музыки мира». Ежегодный open-air организует Музей театрального и музыкального искусства, чтобы познакомить петербуржцев с музыкальной культурой регионов России и ближнего зарубежья. Проект посвящен продвижению национальной музыки через ее современное осмысление и синтез жанров. В этом году ключевая тема — история и традиции цыганской культуры.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

Хедлайнерами этого года стали фолк-хор-группа «Отава Е», проект мэтра русского фолка Сергея Старостина «Отцы и дети» при участии контрабасиста-импровизатора Владимира Волкова, последовательницы русского традиционного пения Таисии Краснопевцевой и виолончелиста Андрея Березина, коллектив Acid Hacid, ладино-певица Анна Гофман, джаз-эмбиент команда с индийским колоритом ZaINDIveli и многие другие.

Традиционно в параллельной программе «Музыки мира» — экскурсии по коллекции музыкальных инструментов Музея музыки (филиал Музея театрального и музыкального искусства), а также творческие встречи с музыкантами, мастер-классы и лекции.

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