Солисты Мариинского театра, артисты из ЮАР и Армении выступят на гала-вечере «Классика на Дворцовой»

В программе «Классика на Дворцовой» заявлены Раме Лахай из Албании, Саннибой Дладла из ЮАР, Нина Минасян из Армении и «мариинский» баритон Владислав Сулимский, а также Театр балета имени Леонида Якобсона, Концертный хор Санкт-Петербурга, Академический симфонический оркестр Филармонии и еще более 100 музыкантов, 160 танцовщиков, более 300 костюмов и 1200 квадратных метров сцены ждут петербуржцев в честь 322-летия города.

Каждый из номеров — жанровый мини-спектакль с 3D-декорациями и хореографией. Оперные и эстрадные хиты прозвучат в сопровождении симфонического оркестра.

За хореографию в этом году отвечают семикратные чемпионы мира по танцевальному спорту команда «Вера» из Тюмени и танцевально-спортивный клуб «Дуэт» из Перми. На сцене также выступят спортсмены Федерации спортивных танцев на колясках.

Вход на концерт «Классика на Дворцовой» свободный.

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