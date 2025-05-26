Директор Всего x SP4K, Джо Джонас и возвращение Pulp: что послушать на этой неделе

MSPaint — «No Separation» (мини-альбом)

В 2023 году молодые синти-панк-герои из США MSPaint выпустили свой дебютный альбом «Post-American». Следующий за ним EP «No Separation» — пять треков, в которых участники группы «объединяют разные музыкальные философии, чтобы «создать свою собственную»: на стыке панковского запала, холодных синтезаторов и речитатива.

«Оригинальность, в конечном счете, заключается не в создании чего-то нового, а в навигации по собственному внутреннему миру и тех, кто вас непосредственно окружает, пока вы не научитесь чему-то новому», — говорит клавишник MSPaint Ник Панелла.