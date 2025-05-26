Директор Всего x SP4K, Джо Джонас и возвращение Pulp: что послушать на этой неделе

Инди-рокеры из Шеффилда Pulp возвращаются с первым за 24 года (да-да!) альбомом, самый занятой гражданин Директор Всего заключает «Сделку века» с продюсером SP4K, норвежский электронщик Lindstrøm представляет сборник искрящихся треков для сезона белых ночей, а молодой фрешмен из Петербурга FORTUNA 812 ретроспектирует, как умирали деньги, и готовит новую музыку. Рассказываем об этих и других свежих релизах, чтобы войти в новую рабочую неделю под мелодии и ритмы!
Директор Всего и SP4K — «Сделка века» (альбом)
Самый занятой гражданин Директор Всего заключил «Сделку века» с продюсером SP4K — так появились восемь треков о столичном нетворкинге, работе в режиме ASAP, дедлайнах и командных сессиях. Но без офисного снобизма, а через призму грува, синтезаторов и ритмических решений, актуальных для танцполов и корпоративных плейлистов. Коллеги, на перерыве отправляемся танцевать!
Pulp — «Got to Have Love» и «Spike Island» (сингл)
Pulp is back! Инди-рокеры из Шеффилда возвращаются с первым за 24 года (да-да!) альбомом — «More» выйдет 6 июня на Rough Trade Records, где в разные годы выпускались The Smiths, black midi и The Strokes. Первые весточки пластинки — синглы «Spike Island» и «Got to Have Love». «Это немного истеричная песня, которая пытается рассказать о любви так, как я ее вижу сейчас», — говорит о последней фронтмен Pulp Джарвис Кокер.
MSPaint — «No Separation» (мини-альбом)
В 2023 году молодые синти-панк-герои из США MSPaint выпустили свой дебютный альбом «Post-American». Следующий за ним EP «No Separation» — пять треков, в которых участники группы «объединяют разные музыкальные философии, чтобы «создать свою собственную»: на стыке панковского запала, холодных синтезаторов и речитатива.
«Оригинальность, в конечном счете, заключается не в создании чего-то нового, а в навигации по собственному внутреннему миру и тех, кто вас непосредственно окружает, пока вы не научитесь чему-то новому», — говорит клавишник MSPaint Ник Панелла.
Женя Любич — «Песня невинности» (сингл)
К 85-летию Иосифа Бродского певица Женя Любич представила «Песню невинности» — тонкую и проникновенную музыкальную интерпретацию его стихотворения 1972 года. Этим произведением Нобелевский лауреат вел своеобразный диалог с английским поэтом XIX века Вильямом Блейком. Поэтому и в музыке Любич есть что-то от «английского звучания» — мелодика, которая вступает в диалог с аккуратной балалайкой.
Lindstrøm — «Sirius Syntoms» (альбом)
Новый альбом норвежского электронщика построен вокруг теплых, мерцающих синтезаторов и пульсирующей электронной перкуссии. Получилась динамичная сборка треков, которая (выбор редакции!) идеально подойдет для сезона белых ночей.
«Я хотел создать нечто свободное. Музыку, которая поднимает настроение, но в то же время обладает глубиной — то, что вызывает эмоциональный и физический отклик. Музыку как для самоанализа, так и для свободного движения», — говорит Lindstrøm.
FORTUNA 812, BOSSFIGHT DUBSTEP CEO — «Так умирали деньги» (сингл)
FORTUNA 812 — 18-летний рэпер из Петербурга, чей тег «archivecore» в SoundCloud теперь воспринимают как жанр (спойлер: несуществующий!) и кого прямо сейчас называют одним из тех, кто меняет рэп-игру. В 2024-м он залетел в TikTok с треками «TryToFriend» и «ParisLove», в начале 2025-го выпустил свой первый большой альбом «Project n(o)va», а теперь готовит новый EP «based god *** wrld», который выйдет в июне.
Joe Jonas — «Music For People Who Belive In Love» (альбом)
Когда трио Jonas Brothers отправилось выступать на Хьюстонском родео в 2024 году, Джо Джонас по пути много слушал кантри и альт-рока — и эта музыка послужила вдохновением для его нового сольного альбома. «Music For People Who Belive In Love» отличается от поп-бэнгеров братьев и фанк-попа, который Джо играет в рамках своей группы DNCE: большее место здесь отводится рефлексии, которая может быть столь же широка, как ощущается иногда дорога.
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