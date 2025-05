Директор Всего x SP4K, Джо Джонас и возвращение Pulp: что послушать на этой неделе

Pulp — «Got to Have Love» и «Spike Island» (сингл)

Pulp is back! Инди-рокеры из Шеффилда возвращаются с первым за 24 года (да-да!) альбомом — «More» выйдет 6 июня на Rough Trade Records, где в разные годы выпускались The Smiths, black midi и The Strokes. Первые весточки пластинки — синглы «Spike Island» и «Got to Have Love». «Это немного истеричная песня, которая пытается рассказать о любви так, как я ее вижу сейчас», — говорит о последней фронтмен Pulp Джарвис Кокер.