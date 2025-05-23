Ночные концерты барочной музыки пройдут в Малом зале Филармонии

Гвоздь программы — два камерных концерта к 240-летию Иоганна Баха. 28 июня прозвучат (солируют Ангелина Николовска и Ирина Красная) сонаты композитора для виолы да гамба и облигатного клавесина, а 2 июля слушаем Шесть сонат для скрипки и облигатного клавесина в исполнении скрипачки Арины Минаевой и клавесинистки Александры Винник.

29 июня барочный оркестр ФИСИИ «Rosarium», который под руководством скрипачки Марины Катаржновой исполнит музыку Георга Филиппа Телемана, а 1 июля — программу «Струнные редкости» из сочинений Георга Фридриха Генделя, Чарльза Ависона, Алессандро и Доменико Скарлатти.

Завершает серию концертов 3 июля «Вечер старинной музыки и танца» при участии консорт блокфлейт ФИСИИ под руководством Алексея Шеина и студентов класса старинного танца Наталии Кайдановской. В программе — хиты далеких эпох в современной аранжировке и в сопровождении барочных танцев.

Параллельная программа «Барокко в белую ночь» охватит четыре камерные встречи с музыкантами в формате беседы-концерта, 12 творческих мастерских о тонкостях исполнения старинной музыки.

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