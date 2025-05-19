Rihanna, Philipp Gorbachev и Крип-а-Крип на биты Скриптонита: что послушать на этой неделе

Ник Брусковский — «Избранное» (альбом)

Солист и основатель петербургского фри-поп-оркестра Super Collection Orchestra Ник Брусковский собрал в одном сборнике все свои песни за последние три года — диско, поп, синти-поп, рок, панк, рок-н-ролл и саудтрек к «Майору Грому», который он написал вместе с актером Сергеем Горошко.

«Подойдет для поездок на велосипеде, самокате или в машине; для отвязанных вечеринок или самостоятельных танцев дома с пультом в руках вместо микрофона», — отмечает музыкант.