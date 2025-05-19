Rihanna, Philipp Gorbachev и Крип-а-Крип на биты Скриптонита: что послушать на этой неделе

Возвращение купчинской легенды Крип-а-Крипа и Рианны (увы, все еще не новый альбом!), самая личная пластинка Эльдара Джарахова и избранные треки Ника Брусковского, а еще ода фрай чилли чизу от Бизае и WUNA. Осторожно, вам точно захочется есть! Рассказываем об этих и других свежих релизах из мира музыки, чтобы войти в новую рабочую неделю под мелодии и ритмы.
Крип-а-Крип — «Большой Глебовски» (альбом)
Купчинская легенда Крип-а-Крип вернулся с первым за 12 (!) лет альбомом. «Большой Глебовски» почти полностью спродюсирован Скриптонитом (плюс «Динь-дон» с музыкой Марата из группы Krec!) — это грамотный олдскул, кинематографические вставки-цитаты в лучших традициях нулевых и фирменная техничная читка с рифмой, построенной на аллитерации. С возвращением в большую игру, Глеб Юрьевич!
Philipp Gorbachev — «Ну что, клюет?» (сингл)
Филипп Горбачев тизерит свой следующий альбом KGC Radio (релиз — уже в эту пятницу на System 108!), в который войдет свежий сингл «Ну что, клюет?». Техно-трек был написан в ходе живых сессий на аналоговых синтезаторах и драм-машинах.
Джарахов — «Эл» (альбом)
Эльдар Джарахов выпустил самый личный альбом в своей карьере — «как разговор с близким человеком; без фильтров, без притворства». По звучанию 14-трековый «Эл» с Бастой, Pizza, Loc-Dog, Mona, Navai и Федуком на фитах — скорее, переосмысление музыкальных трендов. «Я не хочу молодиться в 30 лет. В этом альбоме практически нет слепой погони за модным звуком — я искал свое звучание и, кажется, нашел», — говорит Джарахов.
Rihanna — «Friend Of Mine» (сингл)
Рианна наконец-то вернулась с новой музыкой! Но это вновь саундтрек. Композиция «Friend Of Mine» написана для фильма «Смурфики», в котором певица озвучила Смурфетту. Картина выйдет в зарубежный прокат с 18 июля, а с 13 июня можно будет послушать полный саундтрек.
Ник Брусковский — «Избранное» (альбом)
Солист и основатель петербургского фри-поп-оркестра Super Collection Orchestra Ник Брусковский собрал в одном сборнике все свои песни за последние три года — диско, поп, синти-поп, рок, панк, рок-н-ролл и саудтрек к «Майору Грому», который он написал вместе с актером Сергеем Горошко.
«Подойдет для поездок на велосипеде, самокате или в машине; для отвязанных вечеринок или самостоятельных танцев дома с пультом в руках вместо микрофона», — отмечает музыкант.
Бизае, WUNA — «FRIES CHILI CHEESE» (сингл)
Хип-хоп-ремесленники привезли с собой из Хакасии в Петербург сибирскую харизму и фирменную подачу. Петербургский вкус ответил им, и в «Бюро» на Васильевском острове родился новый сингл Бизае и WUNA, вдохновленный фрайз чилли чизом на ужин.
«За окном весенний закат, теплое освещение, душевные беседы. И в этот момент заиграл сэмпл, который мы сразу записали и после ужина кинулись колдовать над новым треком, который впитал в себя все обстоятельства своего рождения», — поделились музыканты.
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