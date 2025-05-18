Австрийский исполнитель JJ выиграл «Евровидение-2025». Томми Кэш — третий

Йоханнес Питч, более известный под именем JJ, стал известен благодаря своему выступлению на британском телешоу The Voice. Там он продемонстрировал свои вокальные способности и дошёл до стадии плейофф, что принесло ему популярность. После этого успеха JJ решил попробовать свои силы в другом проекте. Он принял участие в пятом сезоне австрийского шоу Starmania, где проиграл в финале.

Вторую строчку заняла певица из Израиля Юваль Рафаэль с песней «New Day Will Rise». Она побеждала по итогам голосования телезрителей, но жюри поставили ей низкие оценки и лишили шанса на победу.

На третье место попал эстонский рэпер Томми Кэш. Его трек «Espresso Macchiato» отстал от второй позиции всего на один балл.

Напомним, что в начале этого года песня Томми Кэша активно завирусилась в сети. Многих покорил танец эстонского исполнителя во время выступления на национальном отборе. Номер для конкурса ему ставила россиянка Алина Пязок.