Австрийский исполнитель JJ выиграл «Евровидение-2025». Томми Кэш — третий

Награду песенного конкурса, который проходил в Базеле, музыкант получил за трек Wasted Love. По итогам голосования он получил 436 баллов.
Йоханнес Питч, более известный под именем JJ, стал известен благодаря своему выступлению на британском телешоу The Voice. Там он продемонстрировал свои вокальные способности и дошёл до стадии плейофф, что принесло ему популярность. После этого успеха JJ решил попробовать свои силы в другом проекте. Он принял участие в пятом сезоне австрийского шоу Starmania, где проиграл в финале.
Вторую строчку заняла певица из Израиля Юваль Рафаэль с песней «New Day Will Rise». Она побеждала по итогам голосования телезрителей, но жюри поставили ей низкие оценки и лишили шанса на победу.
На третье место попал эстонский рэпер Томми Кэш. Его трек «Espresso Macchiato» отстал от второй позиции всего на один балл.
Напомним, что в начале этого года песня Томми Кэша активно завирусилась в сети. Многих покорил танец эстонского исполнителя во время выступления на национальном отборе. Номер для конкурса ему ставила россиянка Алина Пязок.
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