Петербургская филармония представила виртуальную выставку отреставрированных афиш военного времени

«Практически все афиши военного времени существуют в единственном экземпляре. Некоторые из них изначально находились в достаточно ветхом состоянии. В ходе реставрации руководитель мастерской Инна Григуль вместе с коллегами провела комплекс необходимых «реанимационных» мер, включавший механическую чистку, промывку, введение буферного раствора, подклейку разрывов, укрепление заломов, восполнение утрат, прессование. В некоторых случаях потребовалось также дублирование, тонирование, удаление наклеек и остатков клея», — сказано в сообщении пресс-службы.

Афиши, которые можно увидеть на виртуальной выставке, демонстрируют разнообразие программ концертов, с которыми выступали эвакуированные музыканты. Ленинградцы познакомили сибирскую публику с шедеврами мировой музыки разных эпох: от Чайковского и Бетховена, Шостаковича и Бизе до новых советских песен. Проект «Военная летопись Филармонии» включает научную реставрацию афиш, программ, рукописных материалов военного времени, которая осуществляется впервые, изучение неизвестных страниц творческой деятельности Большого симфонического оркестра Радиокомитета в Ленинграде и Заслуженного коллектива Республики симфонического оркестра Филармонии в Новосибирске, а также выставки, конференции, лекции и иные просветительские мероприятия.

Выставка доступна здесь.