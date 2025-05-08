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Петербургская филармония представила виртуальную выставку отреставрированных афиш военного времени

Они дают представление о разнообразии программ, с которыми выступали эвакуированные музыканты. Филармонические афиши военного времени были восстановлены в Международном центре реставрации в Рождествено.

Mistervlad / Shutterstock.com

«Практически все афиши военного времени существуют в единственном экземпляре. Некоторые из них изначально находились в достаточно ветхом состоянии. В ходе реставрации руководитель мастерской Инна Григуль вместе с коллегами провела комплекс необходимых «реанимационных» мер, включавший механическую чистку, промывку, введение буферного раствора, подклейку разрывов, укрепление заломов, восполнение утрат, прессование. В некоторых случаях потребовалось также дублирование, тонирование, удаление наклеек и остатков клея», — сказано в сообщении пресс-службы.

Афиши, которые можно увидеть на виртуальной выставке, демонстрируют разнообразие программ концертов, с которыми выступали эвакуированные музыканты. Ленинградцы познакомили сибирскую публику с шедеврами мировой музыки разных эпох: от Чайковского и Бетховена, Шостаковича и Бизе до новых советских песен. Проект «Военная летопись Филармонии» включает научную реставрацию афиш, программ, рукописных материалов военного времени, которая осуществляется впервые, изучение неизвестных страниц творческой деятельности Большого симфонического оркестра Радиокомитета в Ленинграде и Заслуженного коллектива Республики симфонического оркестра Филармонии в Новосибирске, а также выставки, конференции, лекции и иные просветительские мероприятия.

Выставка доступна здесь.

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