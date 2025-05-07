Yung Lean, башкирское трио AY YOLA и Рома Англичанин: что послушать на майских праздниках

Клип на самую виральную песню весны группы AY YOLA, честный Янг Лин на первом за пять лет сольном альбоме, коллаба Манижи и электронного музыканта Yan Space, призванная «растопить весь этот снег и принести нам лето», а также вернувшийся 2017-й — вместе с новой версией трека «Грязи», ЛСП и Ромы Англичанина, когда тот еще был жив. Рассказываем об этих и других музыкальных новинках, под которые мы проведем вторые майские.
Yung Lean — «Jonatan» (альбом)
13-трековый «Jonatan» — первый сольный альбом Янг Лина со времен «Starz» 2020-го. Пластинка создавалась около трех лет в «темных шведских лесах, калифорнийской пустыне и в Нью-Йорке», поэтому выглядит как возвращение домой после долгой, темной ночи. На лид-сингле «Forever Yung» он хоронит прошлого себя, в «Paranoid Paparazzi» читает рэп о таблетках, а треком «Babyface Maniacs» задает вайбы Бонни и Клайда — или героев «Пустоши» Терренса Малика.
«Это первый альбом, в котором я чувствовал себя по-настоящему потерянным. Много раз он казался мне моим последним, а также первым. Альбом — это мое имя, он ничего не значит и одновременно значит все для меня», — признается Yung Lean.
AY YOLA — «Homay» (клип)
Этой весной о AY YOLA узнал весь мир. Трек башкирского трио — солистки Адель Шайхитдиновой, ее отца Руслана Севера и Рината Рамазанова — завирусился в соцсетях и собрал более 300 миллионов прослушиваний на стримингах. А также стал трендом: под «Homay» тысячи девушек рассказывают об истории своего рода.
Съемки на виральный хит проходили в знаковых местах Башкирии, связанных с древним эпосом: в кадре можно увидеть гору Торатау, хребет Инзерские Зубчатки и водопад Кук-Караук. Как отмечают музыканты, это «приглашение в мир образов и смыслов Урал-Батыра для всех, кто хочет глубже понять древний башкирский эпос».
Paco Cathcart — «Down on Them» (альбом)
Пако Кэткарт — один из главных героев нью-йоркского андеграунда, выпустивший десятки инди-альбомов под псевдонимом Cradle. «Down on Them» срывает маски с Пако, который впервые пишет под собственным именем, и развеивает лоуфайный туман, присущий его трекам. А замысловатые аранжировки на этой пластинке — «результат терпеливого сотрудничества» между басисткой Мириам Эльхаджли, клавишницей Элли Шеннон, барабанщицей Бейли Воловиц и Кэткартом.
Yan Space, Manizha — «Inhuman» (сингл)
Манижа выпустила песню с электронным музыкантом Yan Space, с которым в разное время сотрудничали Люся Чеботина и Юлия Паршута. По словам певицы, трек «Inhuman» «обязан растопить весь этот снег и принести нам лето». А еще сподвигнуть нас на большие свершения: «Где твое чувство силы? Проснись и спаси Землю. Вы должны спасти Землю».
Blondshell — «If You Asked for a Picture» (альбом)
Инди-рок певица Сабрина Тейтельбаум дебютировала в 2023 году с одноименным своему псевдониму альбомом «Blondshell» — о разбитом сердце, социальной тревоге и женщинах в ярости. На прошлой пластинке она четко проговаривала: «Ты злодей в этой ситуации, ты обидел меня, и я очень зла». На свежей записи «If You Asked for a Picture», сплаве поп-музыки, фолка и альт-рока, эти слова трансформировались в вопрос к самой себе: «Как я сюда попала? Может, я тоже злодейка?»
«Грязь», ЛСП — «Расскажи мне о любви» (сингл)
Первая версия трека «Расскажи мне о любви» вышла в 2018 году на «Сундуке мертвеца» — дебютном альбоме беларусов Дениса Астапова и Ромы Англичанина. На тот момент Ромы уже год не было в живых. Сейчас композиция начала вируситься в YouTube, собрав более 1 миллиона прослушиваний, поэтому музыканты решили перевыпустить песню с оригинальным куплетом Англичанина.
«Этот трек был написан очень давно. Мы с Ромой только начинали музыкальный путь. Точнее, я только начинал, у меня не получалось писать припевы, мелодику, слова. Я обращался за помощью к старшему брату, это был Олег [ЛСП], он такие моменты сразу чувствует, я поражался его способности. Он записал мне демо, после смерти Ромы я выпустил первый альбом "Сундук мертвеца", где переписал все вокалы сам. У нас был тяжелый период потери и переживаний, мы с Олегом даже не общались какое-то время, я пребывал в алкогольной зависимости, психбольница и долгая реабилитация, и неизвестно откуда, эта демка всплыла и стала хитом. Это дань памяти прошлому, мы решили это возродить», — рассказывает Денис Астапов.
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