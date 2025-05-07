Yung Lean, башкирское трио AY YOLA и Рома Англичанин: что послушать на майских праздниках

Yung Lean — «Jonatan» (альбом)

13-трековый «Jonatan» — первый сольный альбом Янг Лина со времен «Starz» 2020-го. Пластинка создавалась около трех лет в «темных шведских лесах, калифорнийской пустыне и в Нью-Йорке», поэтому выглядит как возвращение домой после долгой, темной ночи. На лид-сингле «Forever Yung» он хоронит прошлого себя, в «Paranoid Paparazzi» читает рэп о таблетках, а треком «Babyface Maniacs» задает вайбы Бонни и Клайда — или героев «Пустоши» Терренса Малика.

«Это первый альбом, в котором я чувствовал себя по-настоящему потерянным. Много раз он казался мне моим последним, а также первым. Альбом — это мое имя, он ничего не значит и одновременно значит все для меня», — признается Yung Lean.