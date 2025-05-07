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Авторы сверхвирального трека «Гламур» выступят на музыкальном фестивале «Петровские Ассамблеи»

На главном стадионе города «Газпром Арена» фестиваль проводится уже в четвертый раз — ко дню рождения Петербурга.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой PR LOOK. Фото: Елена Бледных

1 июня на «Газпром Арене» пройдет ежегодный музыкально-танцевальный фестиваль «Петровские Ассамблеи 3.2.2». В честь 322-летия Петербурга на сцене встретятся белорусские рэперы nkeeei, unique и ARTEM SHILOVETS, хабаровская группа TRITIA и другие актуальные артисты. Концерты будут сопровождать масштабные световые и пиротехнические эффекты. Традиционно в «Петровских Ассамблеях» будут представлены не только выступления популярных музыкантов, но и работы современных видеохудожников, световые инсталляции и современная сценография.

Пул артистов будет расширятся — подробности появятся в обновленном лайн-апе.

По завету Петра «на ассамблеях веселиться и танцевать до упаду должно!», стадион разместит 50 тысяч человек. Несколько тысяч билетов распространят бесплатно через молодежные организации и студенческие советы.

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