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Oligarkh презентуют новую электронную программу в петербургской «Цистерне»

А еще новый трек с Kira Enko и клип на него. Настраиваемся на высокохудожественный показ и неистовый русский звук!

Фото предоставлено артистами

Трек «Разлилась» — вторая совместная работа пост-жанрового проекта Oligarkh и певицы Kira Enko aka Карины Коваленко, сейчас живущей в Майами: их первая общая запись «Люли» вышла в 2022 году на альбоме «Крамола». Абстрактное техно-звучание и фолк-вокал в современном прочтении без лишнего китча — саудтрек и для фестиваля в полях, и для экстаза в тесном клубе.

Клип был полностью создан с помощью ИИ режиссером Валерием Невиным. Единственным его элементом, созданным человеком, стала обложка: участники группы собственными руками написали название на слое прозрачной пленки, покрыли его жидкостью и засняли на iPhone поверх первой сцены клипа на экране MacBook. «Можно ли после этого назвать его полностью искусственным, лишенным человечности?» — задаются вопросом музыканты.

На районе: Группа Oligarkh — о любимых местах Петербурга

В день премьеры, 7 мая, в пространстве «Цистерна» пройдет презентация нового трека, клипа и электронной программы Oligarkh на весну и лето 2025 года. Свой «техно-аттракцион» группа представит в рамках мультимедиа-выставки Night Expansion творческого дуэта Nonotak. Препати в AF Brew Taproom с 19:00. 

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