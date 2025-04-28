Оперная дива Елена Стихина дважды выступит в Мариинском театре — в «Летучем голландце» Вагнера и «Евгении Онегине» Чайковского

Дива оперной сцены, сопрано Елена Стихина выступит в Мариинском театре дважды. В «Летучем голландце» на музыку Рихарда Вагнера певица исполнит партию Сенты — 1 мая в Концертном зале. А на следующий день, 2 мая, выйдет на историческую сцену в образе Татьяны из «Евгения Онегина» Петра Чайковского.

Мировая премьера «Летучего голландца» состоялась в 1843 году в Дрезденской придворной опере под управлением самого Рихарда Вагнера. Действие происходит на побережье Норвегии в XVII веке. Голландец, проклятый за богохульство, обречен вечно странствовать по морям. Раз в семь лет он может сойти на берег в надежде найти женщину, чья верная любовь освободит его от проклятия.

Композиция знаменовала начало реформы оперного жанра — в ней впервые использованы музыкальные темы, связанные с определенными персонажами, или лейтмотивы. Кроме того, в «Летучем голландце» композитор впервые обращается к сильному и многогранному женскому образу — самоотверженной, верной Сенте. В Мариинском театре оперу представят в постановке режиссера Йана Джаджа и в визуальном решении художника Джона Гантера. Вместе с Еленой Стихиной ведущие партии исполнят Вадим Кравец, Роман Арндт, Владислав Попов, Евгений Ахмедов и Лидия Бобохина. За дирижерским пультом — Иван Рудин.

«Евгений Онегин» Петра Чайковского прозвучит в преддверии 185-летия со дня рождения композитора в постановке Юрия Темирканова. Как и в одноименном «романе в стихах» Александра Пушкина, действие оперы происходит в начале XIX века, а в центре сюжета — история уставшего от светскости «денди» Евгения Онегина и Татьяны Лариной, невинной мечтательной девушки из провинции.​ Адаптируя неклассический для оперы сюжет Чайковский сосредоточился на героях произведения — их эмоциональное состояние непосредственно отражено в лейтмотивах: арии Ленского, в «Сцене письма» Татьяны и ариях Онегина. «Я влюблен в образ Татьяны», — признавался композитор.

Вместе с Еленой Стихиной лирическую оперу представят Роман Широких, Екатерина Сергеева и Михаил Кит. За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра — Заурбек Гугкаев.

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