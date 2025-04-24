На сцене Мариинского театра покажут новую «Сорочинскую ярмарку» Мусоргского

Впервые услышать оперу Модеста Мусоргского «Сорочинская ярмарка» в новой постановке режиссера Ильи Устьянцева можно 14 мая на сцене Концертного зала Мариинского театра.

Лирико-комическая опера основана на одноименной повести Николая Гоголя, вошедшей в культовый мистический цикл «Вечера на хуторе близ Диканьки». Композитор начал работу в 1874 году, однако не успел завершить при жизни. Позднее ее дополнили и оркестровали другие композиторы, включая Цезаря Кюи и Николая Римского-Корсакова. Впервые «Сорочинская ярмарка» прозвучала в концертном исполнении в марте 1911 года в Петербурге — в день 30-летия со дня смерти композитора. Сценическая премьера состоялась два года спустя в Москве на сцене «Свободного театра».

Действие оперы разворачивается в селе Великие Сорочинцы, где проходит шумная ярмарка. Главные герои — крестьянин Солопий Черевик, его дочь Параска и мачеха Хавронья. На ярмарке Параска встречает парубка Грицько, между ними вспыхивает любовь. Однако мачеха против их союза. Ситуация осложняется слухами о «красной свитке» — проклятом кафтане, принадлежащем черту, который якобы бродит по ярмарке в поисках утраченного рукава.

Хореографию ставил также Илья Устьянцев. Художником по декорациям выступила Екатерина Малинина, а художником-технологом по костюмам — Мария Седых. Художник по свету — Вадим Бродский. Музыкальный руководитель постановки — Валерий Гергиев

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