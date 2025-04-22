Курсы композиторов, лаборатория импровизаций и мировые премьеры: в Петербурге пройдет XII Фестиваль новой музыки reMusik.org

Афиша форума охватит более 70 (!) событий. Все они посвящены теме Графика звука — нетрадиционной музыкальной системе записи музыки, включающей графические, а также видео и текстовые нотации. Подробнее о программе рассказываем в материале.
Крупнейший российский форум современной академической музыки reMusik.org основан иранским композитором Мехди Хоссейни в 2011 году и с тех пор ежегодно проходит в Петербурге. В этом году XII фестиваль состоится с 23 мая по 7 июня и объединит 11 культурно-общественных площадок города. Среди них — Мариинский театр, «Севкабель Порт», Новая Голландия, Новая сцена Александринского театра, Дом Радио на Невском, 62, «Мастерская Аникушина», Музей звука, Шереметевский дворец, Левашовский хлебозавод, «Манеж» и БДТ.
В концертной программе примут участие музыкантов и коллективов, специализирующихся на исполнении современной академической музыки — ансамбль Répons, Студия новой музыки, московский Ансамбль современной музыки, CEAMMC Artists, Vacuum Quartet, Санкт-Петербургский оркестр импровизации, Театр голоса «Ла Гол», ансамбль «Галерея актуальной музыки», Михаил Крутик (скрипка), Вячеслав Гайворонский (труба), Георгий Мансуров (кларнет), Владислав Песин (скрипка), Юлия Мигунова (виолончель), Николай Попов (электроника) и другие.
Образовательный блок фестиваля включает онлайн и оффлайн встречи: лекции, презентации, круглые столы, мастер-классы, ридинг-сессии, композиторские читки и творческие встречи. В рамках фестиваля под кураторством Александра Хубеева также запустят «Композиторские курсы» (в этом году в седьмой раз!). В числе других лекторов — Децинь Вэнь (Китай/Швейцария), Фернандо Гарнеро (Аргентина), Владимир Горлинский (Россия), Стефано Джервазони (Италия), Панайотис Кокорас (Греция), Лючия Ронкетти (Италия), Елена Рыкова (Россия), Владимир Тарнопольский (Россия), Мехди Хоссейни (Иран/Россия) и Николай Хруст (Россия).
В четвертый раз представят Лабораторию импровизационной и экспериментальной музыки, лекции и встречи которой будут сосредоточены вокруг основной темы года — графическом представлении звука. Куратор — пианист и дирижер Дмитрий Шубин.
События мая XII фестиваля международного фестиваля новой музыки reMusik.org:
- 23 мая, 19:00 — Открытие фестиваля в Концертном зале Мариинского театра. Мировые и петербургские премьеры: «Воз-дух» Светланы Лавровой, Godspell Стефано Джервазони, Granite lip Фернандо Гернеро, «Персеполь» Мехди Хоссейни, «Из времен Рюрика» Александра Радвиловича, Demonic Animal Панайотиса Кокораса, Elements II: Vetvi Романа Пархоменко.
- 24 мая, 17:00 — Композиции для виолончели в исполнении Дарьи Луценко: Solo for cello Беата Фуррера, «Неуловимый голос» Жюльена Малоссена, «Бах: незримый диалог» Ли Бинь, Forward and downward turning neither to the left nor to the right Лючии Ронкетти, Collapsing in the streets Ази Хармона. Место: «Севкабель Порт» (Студия 42).
- 24 мая, 19:30 — Ансамбль солистов камерного хора Festino. В программе: «...Тогда наступает ясность» Вадима Генина, fogs are the dying clouds Ифань Шао, To be decided... I will let you know by February 20th Джи Вон Кима, Angelorum Gloriae Гарри Лукаса, «Всему свое время» Андреаса Камериса, Loquats Шупенг Цао, Keyboard Warriors' Rayok Мэньюн Ло. Место: «Севкабель Порт» (Студия 42).
- 25 мая, 16:00 — Круглый стол «Новая музыка и литературный язык» с композитор Светланой Лавровой. Место: «Сообщество» Новой Голландии.
- 25 мая, 18:00 — Фортепианный концерт в исполнении Марии Садурдиновой. В программе: Interference Вероники Карчемкиной, Tensility - Release – Cutoff Лю Бойя, Falsa Etude Алексея Сюмака, Derselbe Рачья Есаян, Embâcle Жерома Комбье, isn't sonic Владимира Горлинского, «Ода Дао» Анатолия Королева. Место: «Сообщество» Новой Голландии.
- 25 мая, 20:00 — (Pro)Stranstvo: программа пространственной многоканальной музыки в «Студии 42» «Севкабель Порта».
- 26 мая, 16:00 — Круглый стол «Новая музыка и искусственный интеллект: композитор vs машина» с композитором Светланой Лавровой. Место: «Сообщество» Новой Голландии.
- 26 мая, 19:30 — Ансамбль «Галерея актуальной музыки» исполнит KRIK Станислава Маковского, Impersonnalité Дайвей Лу, Explosion II Чарльза Ли, «Высокие фигурации и Ария» Олега Пайбердина, Por que agora os mirtilos estão vermelhos Кино Лопеса, Greed Самира Тимаджчи, «Держитесь правой стороны» Анжелики Габибова. Место: «Сообщество» Новой Голландии.
- 27 мая, 18:00 — Круглый стол «Мимесис и мимикрия в новой музыке: нойз и звуковые ландшафты реального мира» с композитором Светланой Лавровой на Новой сцене Александринского театра.
- 27 мая, 19:30 — Сольный концерт тромбониста Жерара Костеса на Новой сцене Александринского театра. В программе: «Сон виверны» Тамары Егоровой, Tell me about yourself, please Александра Перова, Sijo_241015 Сэхенг Ким, Basta Фольке Рабе, Sequenza V Лучано Берио, Сonseguenza Жерара Костеса.
- 28 мая, 19:00 — Круглый стол «Российская новая музыка в зеркале социальных изменений» в Доме Радио на Невском, 62. Ведущая – композитор Светлана Лаврова.
- 28 мая, 21:00 — Московский Ансамбль Современной Музыки исполнит «Перо Жар-Птицы» Веры Ивановой, Forest Migrations Аны Гнятович, Between Chaos and Serenity Есюань Лю, The Saba Мехди Сетудэх, Journey to the west По Ханг Юэнь, Chahâr Astâne Аурес Муссонг. Место: Дом Радио. Невский, 62.
- 29 мая, 16:00 — Круглый стол «Фестивали новой музыки от Дармштадских курсов до reMusik.org: музыка и социум». Ведущая – композитор Светлана Лаврова. Место: Новая Голландия
- 29 мая, 19:30 — Shanghai New Music Ensemble. В программе: «Струнный квартет №1» Антона Танонова, The birds song of Empty mountains Тяньхуа Лю, Puzzle Михаила Крутика, Lament of the Grassland, Little Cabbage и String Quartet No. 1 Дэцинь Вэнь. Место: «Сообщество» Новой Голландии.
- 30 мая, 19:30 — Московский ансамбль современной музыки исполнит re-musica Екатерины Хмелевской, The Flee of Yusuf from the mechanical Zuleikha Парсы Рахмана Машхади, Pulse Demons on the Farm Нолан Хильдербанд, IN-EX Alireza Gholamian, If I were… Синлань Дэнь. Место: «Мастерская Аникушина».
- 30 мая, 22:30 — саунд-продюсер Салават Сафиуллин исполнит «Музыку для двух электроакустических модулей». Место: Музей звука.
- 31 мая, 19:00 — Vacuum Quartet исполнит «Недобрые вести» Артура Зобнина, Sine me-moria Даниэле Ди Вирджилио, Streichquartett Марины Хорьковой, Five garden’s corners Франческо Сгамбати, Ink splashing II Дечинь Вэнь, Watteau Streichquartett No.4 Ольги Раевой, Six lettres à l’obscurité (und zwei Nachrichten) Стефано Джервазони. Место: Дом Радио.
- 31 мая, 22:30 — Ансамбль «Графика звука» исполнит Fusion, mosaic and separation Сяовэнь Лэй, There Is A Hole In The World Уильяма Райта, Stay In The Coop Or Out Сюньцзэ Чжоу, Float Кюджун Им. Место: Музей звука.
Афиша июня:
- 1 июня, 13:30 — Онлайн‑презентация сочинений молодых композиторов: Сяовэнь Лэй, Гарри Лукас, Вероники Карчемкиной и Чжишу Чжан.
- 1 июня, 17:00 — Глеб Хохлов исполнит «Разуверение» Кристины Яновой, «Филиокве» Карины Нестерук, adieux en espagnol Артуро Корралеса, Sehnsucht – Abschied [Isôts Lied] Альфреда Циммерлина, Hommage in memoriam Alfred Schnittke Александры Филоненко. Место: Шереметевский дворец
- 1 июня, 19:30 — Камерный хор Fortis исполнит «Аэроплан в Варшаве» Дмитрия Шубина, «Интродукцию и Хорал» Дмитрия Орехова, «ASMR‑вариации» Карины Нестерук, Princess Coma HiCry NY Артуро Корралеса. Место: «Мастерская Аникушина»
- 2 июня, 16:00 — Круглый стол «Конец времени больших композиторских техник». Модератор – Светлана Лаврова). Место: Новая Голландия («Сообщество»).
- 2 июня, 19:30 — Ансамбль солистов «Студия новой музыки» исполнит «Отзвуки ушедшего дня» Владимира Тарнопольского, Bifurcatio Минцзе Би, No retreat back! No way out! Юхао Дзинь, Error. Try again Владимира Раннева, lǎojiā (where I used to live) Джейн Вонг, «Название» Стефена Морриса. Место: Новая Голландия («Сообщество»).
- 3 июня, 19:30 — Ансамбль Reheard исполнит «Opus 100» Лючии Ронкетти, Talking People Мохаммаджавада Тавазони, Resonance of Elapsing Moments Цюаньчжун Дэнь, Orbit I Синь‑Янь Цзин, Contra‑structure Artur Szczepkowski. Место: «Мастерская Аникушина».
- 4 июня, 20:00 — Петербургский импровизационный оркестр исполнит программу дирижируемой импровизации и графической нотации. Место: «Левашовский хлебозавод»
- 5 июня, 18:00 — Серафима Верхолат исполнит amanhã Джованни Порфирио, Unsteady Юстины Тобера, Aiguille du Midi Дж. Бенджамина Фальцеса, High Mountain and Running Water Дэцинь Вэнь, Laberint Владимира Пецкуса. Место: Музей звука
- 5 июня, 20:00 — IV Лаборатория импровизационной и экспериментальной музыки (LIEM) представит заключительный концерт участников и преподавателей. Место: Новая сцена Александринского театра
- 6 июня, 20:00 — Electrozvuk исполнит программу экспериментальной электронной музыки (Дмитрий Шубин, Илья Symphocat, Олег Макаров).Место: ЦВЗ «Манеж».
- 7 июня, 16:00 — Звуковой театр представит спектакль с контактными микрофонами и пьезоэлектрическими датчиками в постановке режиссера Екатерины Лопатиной. Место: Музей звука.
- 7 июня, 19:00 — CEAM Artists исполнит «Манускрипт» Александра Хубеева, Your Trash Игоря С. Сильвы, «Теорию струн» Николая Попова, Deep Blue Михаэля Байль, The literacy campaign: science for people Алексея Наджарова. Место: БДТ (Каменноостровская сцена).
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