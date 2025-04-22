Курсы композиторов, лаборатория импровизаций и мировые премьеры: в Петербурге пройдет XII Фестиваль новой музыки reMusik.org

Крупнейший российский форум современной академической музыки reMusik.org основан иранским композитором Мехди Хоссейни в 2011 году и с тех пор ежегодно проходит в Петербурге. В этом году XII фестиваль состоится с 23 мая по 7 июня и объединит 11 культурно-общественных площадок города. Среди них — Мариинский театр, «Севкабель Порт», Новая Голландия, Новая сцена Александринского театра, Дом Радио на Невском, 62, «Мастерская Аникушина», Музей звука, Шереметевский дворец, Левашовский хлебозавод, «Манеж» и БДТ.

В концертной программе примут участие музыкантов и коллективов, специализирующихся на исполнении современной академической музыки — ансамбль Répons, Студия новой музыки, московский Ансамбль современной музыки, CEAMMC Artists, Vacuum Quartet, Санкт-Петербургский оркестр импровизации, Театр голоса «Ла Гол», ансамбль «Галерея актуальной музыки», Михаил Крутик (скрипка), Вячеслав Гайворонский (труба), Георгий Мансуров (кларнет), Владислав Песин (скрипка), Юлия Мигунова (виолончель), Николай Попов (электроника) и другие.