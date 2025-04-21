В Петербурге стартовал фестиваль «Открывая Лядова» — к 170-летию композитора

Фестиваль к 170-летию композитора Анатолия Лядова пройдет с 21 апреля по 3 мая в Шереметевском дворце, Музее‑квартире Римского‑Корсакова, «Спасе на Крови» и Доме Кочневой. В рамках «Открывая Лядова» пройдет музыкальный марафон.

Старт 21 апреля — финал Международного конкурса пианистов в Шереметевском дворце и Музее‑квартире Римского‑Корсакова. В конкурсе участвовали более 40 пианистов из России, Беларуси и Узбекистана.

23 апреля в Музее‑квартире Римского‑Корсакова открывается выставка «Открывая Лядова». Покажут подлинные фотографии, письма, концертные программы и рукопись оркестровой версии Лядова романса Петра Чайковского «В темном аде» из фондов Театрального музея. Проект представит композитора не только с музыкальной стороны, но и как художника — экспозиционный ряд дополнен его карикатурами и шаржами.

С мая по июль Театральный музей запускает пешеходные экскурсии «Загадочный Лядинька» — от дома на Марата до квартиры Римского‑Корсакова.

Расписание концертов:

24 апреля, 14:00 — Гала‑концерт лауреатов Международного конкурса пианистов в Шереметевском дворце.

27 апреля, 11:00 — «Русские забавы» в исполнении трио «Quod Libet»: флейта, гобой, кларнет. Место: Музей‑квартира Римского‑Корсакова.

27 апреля, 12:30 — «Музыкальная шкатулка» в исполнении секстета «Пять углов» и трио мандолин. Место: Музей‑квартира Римского‑Корсакова.

27 апреля, 14:00 — «Лядов. Открытия»: романсы и детские песни Лядова в исполнении Олега Чередниченко, Алексея Григорьева, Анны и Максима Маручеков и при участии Елизаветы Отчик. и Кристины Юнусовой. Место: Музей‑квартира Римского‑Корсакова.

27 апреля, 16:00 — «И волшебство, и вдохновенье»: оркестровые миниатюры «Кикимора» и «Волшебное озеро» в исполнении [NE]FORMAT и фортепиано‑дуэта Анастасии Хорьковой и Екатерины Смирновой. Место: Музей‑квартира Римского‑Корсакова.

27 апреля, 17:30 — камерный концерт «Лядов и “Могучая кучка”» в исполнении Галины Сидоренко, Анны Корзун и Дмитрия Барбашина, а также Струнного квартета имени Римского‑Корсакова. Место: Музей‑квартира Римского‑Корсакова.

3 мая, 11:30 — «Лядов. Миниатюры»: камерная музыка и фортепианные мини‑циклы в исполнении Константина Яковлева, Екатерины Павловой, Александры Осадчевой и Ульяны Сторожук. Место: Шереметевский дворец.

3 мая, 13:00 — «Лядов. Контрасты» в исполнении камерного хора «Глория». Солист — саксофонист Виктор Актисов. Место: Шереметевский дворец.

3 мая, 15:00 — «Лядов. Музыкальные афоризмы»: вокальные и инструментальные мини‑ессе в исполнении меццо-сопрано Галины Сидоренко, пианистов Анны Корзун и Дмитрия Барбашина, а также Струнного квартета имени Римского‑Корсакова. Место: Шереметевский дворец.

3 мая, 16:30 — «Лядов. Шутки и кадрили»: шутливые опусы и полонезы в исполнении сопрано Марии Литке, пианистов Анастасии Рогалевой и Дмитрия Петрова. Место: Шереметевский дворец.

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