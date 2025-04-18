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Группа «КОМНАТА105» выпустила первый за 6 лет альбом «Сослагательное наклонение»

Это пластинка «о выборах, гипотетических реальностях и музыке, рожденной на пересечении вдохновения и случайных обстоятельств».

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «КОМНАТА105»

Петербургская инди-рок группа «КОМНАТА105» выпустила первый за 6 лет альбом «Сослагательное наклонение». Это разножанровая пластинка, где «каждый трек — это отдельная история, основанная на личных переживаниях и экспериментах с формой и звучанием». В ее записи принимали участие также Сергей Летов, Антон Бендер (ПТВП, Баста), Ник Брусковский (Super Collection Orchestra) и Нарек Барсегян (The Bambir). 

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «КОМНАТА105»
Гамлет Мовсисян

Об альбоме «Сослагательное наклонение»:

На момент записи группа почти распалась, и мы не знали, каким будет её финальный состав. Этот альбом — наш путь к восстановлению, к поиску нового звучания и собственной идентичности. Записанная на своей студии, пластинка сочетает в себе сэмплирование, аналоговый звук и нестандартные гитарные строи (их больше трех). Мы искали яркие и запоминающиеся грувы, создавая необычные текстуры. Мы надеемся, что «Сослагательное наклонение» станет для вас таким же важным путешествием, каким оно стало для нас.

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