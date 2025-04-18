Гамлет Мовсисян

Об альбоме «Сослагательное наклонение»:

На момент записи группа почти распалась, и мы не знали, каким будет её финальный состав. Этот альбом — наш путь к восстановлению, к поиску нового звучания и собственной идентичности. Записанная на своей студии, пластинка сочетает в себе сэмплирование, аналоговый звук и нестандартные гитарные строи (их больше трех). Мы искали яркие и запоминающиеся грувы, создавая необычные текстуры. Мы надеемся, что «Сослагательное наклонение» станет для вас таким же важным путешествием, каким оно стало для нас.