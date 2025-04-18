Новая сцена Александринского театра представит фестиваль к 12-летию площадки — с концертами и постановками молодых режиссеров

Междисциплинарный фестиваль к 12-летию Новой сцены пройдет с 16 по 18 мая 2025 года. Команда кураторов видит в «Новой XII» завершение жизненного цикла сцены и строит сюжет вокруг мифа о Прометее — источнике творческой энергии и испытании человечества.

с 16 по 18 мая в рамках фестиваля на Новой сцене можно увидеть постановки молодых режиссеров в рамках Лаборатории «Кинотеатр»: эскизы спектакля Александра Чеботарева «Бездна» по рассказу Леонида Андреева, Кирилла Демидова по мотивам кинофильма Карела Кахини и Яна Прохазки «Ухо», а также Кирилла Сбитнева по пьесе Герхарта Гауптмана «Шлюк и Яу».

В программе фестиваля:

17 мая, 18:00, Фойе — дискуссия «Прометеи искусства: технологии как новый канон». Вход свободный, по регистрации.

17 мая, 19:00, Черный зал — Лаборатория новых медиа. Миф о Прометее — перформанс‑размышление о полном погружении в технологии. Авторы: Серафима Томошевская, Ольга Шабатура, Антон Шанихин, Анастасия Брюханова (Anastasia Blur).

17 мая, 20:00, Новая сцена — «Скрябин. Поэма экстаза. Поэма огня» — совместный проект Новой сцены и Губернаторского оркестра Петербурга. «Поэма экстаза» и «Прометей (Поэма огня)» представят большим шоу — с хором, световой партитурой и видеоинсталляцией.

18 мая, 18:00, Фойе — дискуссия «Кто сегодня создатель: деконструкция авторства, ностальгия по ремеслу и поиск новых границ».

18 мая, 20:00, Новая сцена — Noiseroom. Метафора — японский тайко (Hajime Kojiro), звуковой эксперимент Saraf, премьера оперы SymphoCat и NOĒSIS, видео‑арт Xenia Sangina.

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