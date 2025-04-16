Как описать звук? Научат (всех желающих!) в Доме Радио

Лекторы и ведущие практических занятий — исследователи звука Евгений Былина, Сергей Кочкуров, Юля Романова, Анатолий Рясов, Никита Сафонов, а также куратор проекта Ира Френкель — научат не только передавать субъективные ощущения, связанные со слухом, но и расскажут о философии Жана-Люка Нанси. Согласно его теории, слушание — это не просто пассивное восприятие звуков, а стремление найти смысл, открытие себя для мира.

Лаборатория пройдет с 4 мая по 26 июня во временном пространстве Дома Радио на Невском, 62. Подробнее об условиях участия можно узнать здесь. Срок подачи заявок — 19 апреля; результаты будут объявлены 21 числа.

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