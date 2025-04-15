18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Поделиться:

Искусствовед Иван Чечот расскажет о швейцарско-немецком композиторе XX века Отмаре Шеке

Лекция пройдет в рамках цикла встреч о Швейцарии серии «Галерея Национальных Культур». Рассказываем подробнее о ней и других. 

Иван Чечот
Наталья Скворцова для Собака.ru

Иван Чечот

Так, 20 апреля искусствовед и исследовательница танца Александра Смолянская прочтет лекцию «Метаморфозы, или рекультивация: из истории танцевального искусства в Швейцарии» в студии «Сдвиг». В центре внимания — модернистские направления, популярные 1990-х, в том числе работы основоположника и теоретика «выразительного» танца Рудольфа фон Лабана и хореографа Мориса Бежара. 

А 25 апреля солнце русского искусствоведения, отец-основатель одной из первых художественных галерей города Navicula Artis, специалист по немецкому искусству, старший научный сотрудник Российского института истории искусства и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Иван Чечот расскажет об Отмаре Шеке. Личность и творчество ведущего швейцарского композитора XX века, дирижера и пианиста будут представлены через связь с национальными традициями. Речь пойдет о культурных и исторических явлениях эпохи, личных контактах Шека с другими известными деятелями культуры. Его музыка будет представлена в сравнении с работами композиторов-современников. Лекция пройдет зале «Базель» отеля Helvetia на улице Марата.

12+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: