Так, 20 апреля искусствовед и исследовательница танца Александра Смолянская прочтет лекцию «Метаморфозы, или рекультивация: из истории танцевального искусства в Швейцарии» в студии «Сдвиг». В центре внимания — модернистские направления, популярные 1990-х, в том числе работы основоположника и теоретика «выразительного» танца Рудольфа фон Лабана и хореографа Мориса Бежара.

А 25 апреля солнце русского искусствоведения, отец-основатель одной из первых художественных галерей города Navicula Artis, специалист по немецкому искусству, старший научный сотрудник Российского института истории искусства и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Иван Чечот расскажет об Отмаре Шеке. Личность и творчество ведущего швейцарского композитора XX века, дирижера и пианиста будут представлены через связь с национальными традициями. Речь пойдет о культурных и исторических явлениях эпохи, личных контактах Шека с другими известными деятелями культуры. Его музыка будет представлена в сравнении с работами композиторов-современников. Лекция пройдет зале «Базель» отеля Helvetia на улице Марата.

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