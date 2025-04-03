Хор musicAeterna byzantina представит «Ангел вопияше» — посвящение Пресвятой Богородице под управлением Теодора Курентзиса

В конце Пасхальной недели, 26 и 27 апреля, женский состав хора musicAeterna и мужской musicAeterna byzantina под руководством дирижера Теодора Курентзиса представят посвящение Пресвятой Богородице. «Ангел вопияше» соберет самые ранние (с III по IV века!) песнопения-посвящения на латыни, греческом, коптском и русском языках. Все они будут исполнены при участии ливанской певицы Рибаль Вебе — мастера византийского пения антиохийской традиции. Ей аккомпанировать игрой на классической критской лире будет греческий мультиинструменталист Йоргос Калудис. Режиссером концерта выступила Елизавета Мороз.

Музыкальная программа дополнится современными композициями Теодора Курентзиса, продолжающими тысячелетнюю традицию. Песнопения будут чередоваться с чтением древних текстов о житии Пресвятой девы в исполнении актрисы Аллы Казаковой.

Хор musicAeterna byzantinа — коллектив, созданный по инициативе дирижера Теодора Курентзиса в 2018. Репертуар освещает многообразие музыкальной культуры Византии, в том числе древнегреческих церковных песнопений. Выступает под руководством тенора Антониоса Кутруписа. В составе хора 12 лучших выпускников школ византийской музыки в Греции. Совмещают как академические практики, так и древние традиции церковных песнопений. Дебютировали на Дягилевском фестивале в Перми в 2019 году.

16+