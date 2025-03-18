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Пианист Николай Луганский и Российский национальный оркестр (лауреат «Грэмми»!) исполнят Чайковского, Шопена и Сибелиуса

Концерт под управлением главного дирижера коллектива Александра Рудина состоится в рамках мартовского цикла «Парад оркестров». Рассказываем подробности музыкальной программы.

Николай Луганский
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой филармонии. Фото: Стас Левшин

Николай Луганский

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой филармонии. Фото: Стас Левшин

Российский национальный оркестр совместно с солирующем пианистом Николаем Луганским выступят 19 марта в Большом зале Петербургской филармонии вместе со Вторым фортепианным концертом Фридерика Шопена, фрагментами из балета «Лебединое озеро» Николая Чайковского и Седьмой симфонией Яна Сибелиуса.

22 марта в рамках цикла на сцене Большого зала — Уральский академический филармонический оркестр под управлением Дмитрия Лисса исполнит шедевры романтизма: Фортепианный концерт и сюита из музыки к драме «Пер Гюнт» Эдварда Грига, а также Первая симфония Иоганнеса Брамса. Солист — пианист Борис Березовский.

28 марта «Академический симфонический оркестр филармонии» под управлением Эйюба Кулиева выступит со Вторым фортепианным концертом Петра Чайковского и Первой симфонией Сибелиуса. За фортепиано — Андрей Коробейников.

Завершит программу 31 марта Академический симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского, исполняющий хореографическую поэму для оркестра Мориса Равеля, а также его «Шехеразаду» и одноименную симфоническую сюиту Николая Римского-Корсакова.

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