Playboi Carti, Errortica + Reptiloid и трибьют Мариенгофу: что послушать на этой неделе

Playboi Carti — «I AM MUSIC» (альбом)

В пятницу в музыкальных телеграм-каналах только и разговоров было, что об «I AM MUSIC». Первый после «Whole Lotta Red» (2020 года) альбом Playboi Carti долго не подгружали на стриминги, и весь мир в режиме реального времени ждал «28 треков, которые определят звук индустрии». Еще две записи в финальном трек-листе засчитываем как бонус за ожидание!

На протяжении 30 композиций и 77 минут Карти то выдает агрессивный пост-трэп, которым прославился, то уходит в сторону поп-звучания — в этом ему помогают Трэвис Скотт, The Weeknd, Skepta, Future, Кендрик Ламар, Lil Uzi Vert, Ty Dolla $ign, Young Thug и другие. «Даже с такими друзьями Карти сияет ярче сам по себе», — резюмируют в Apple Music.