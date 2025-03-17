Playboi Carti, Errortica + Reptiloid и трибьют Мариенгофу: что послушать на этой неделе

Дуэт Саши Errortica и Рустама Reptiloid, эмбиент на все случаи жизни от проекта «Интурист» Евгения Горбунова, трибьют поэту-имажинисту Анатолию Мариенгофу (участвуют ПТВП, «ГАФТ» и Женя Любич!) и 30 треков от Playboi Carti, которые «определят звук индустрии». Рассказываем об этих и других свежих альбомах, синглах и клипах прошедших семи дней, чтобы войти в новую рабочую неделю под мелодии и ритмы!
Playboi Carti — «I AM MUSIC» (альбом)
В пятницу в музыкальных телеграм-каналах только и разговоров было, что об «I AM MUSIC». Первый после «Whole Lotta Red» (2020 года) альбом Playboi Carti долго не подгружали на стриминги, и весь мир в режиме реального времени ждал «28 треков, которые определят звук индустрии». Еще две записи в финальном трек-листе засчитываем как бонус за ожидание!
На протяжении 30 композиций и 77 минут Карти то выдает агрессивный пост-трэп, которым прославился, то уходит в сторону поп-звучания — в этом ему помогают Трэвис Скотт, The Weeknd, Skepta, Future, Кендрик Ламар, Lil Uzi Vert, Ty Dolla $ign, Young Thug и другие. «Даже с такими друзьями Карти сияет ярче сам по себе», — резюмируют в Apple Music.
Errortica, Reptiloid — «Psycho» (сингл)
«Мне хотелось скрестить танцевальный напор и драйв Эррортики и природную харизму Рептилоида», — говорит Саша Errortica, выпуская совместный сингл с Рустамом Reptiloid.
Трек «Psycho» — это мощный брейкбит с уличным вайбом и простым посылом: «Внутри каждого из нас живет псих, не стоить сдерживать его слишком долго. Рейв культура создана для того, чтобы мы высвобождались от внутренних бесов».
«Интурист» — «Tourism» (альбом)
На этот раз Евгений Горбунов (ГШ и NRKTK) не произносит ни слова: за него говорит музыка. «Tourism» — 15-трековый сборник разномастного эмбиента: то тревожного и пугающего, а местами — задорного и подмигивающего, под который можно заняться бердвотчингом или вглядыванием в черный экран… Или вовсе не заниматься ничем, потому что «Demotivating Weather».
Троян Хорс — «Нереально» (сингл)
Москвичка Троян Хорс работает на стыке электронной и поп-музыки, соединяя ностальгические мотивы (евродэнс! EDM!) и современное звучание. Трек «Нереально», который войдет в ее грядущий дебютный альбом, кивает в сторону гимнастических ритмов прошлого и одновременно становится настоящим гимном современности — с ее скоростью и ощущением запутанности.
ICEGERGERT — «From Sparta To Padre» (мини-альбом)
Свой новый мини-альбом из шести треков ICEGERGERT написал под впечатлением от поездки в Европу. И признается: если бы его попросили выбрать песни, которые могут стать саундтреком будней, назвал бы «Зайти выйти». Именно этот трек рэпер решил экранизировать первым: новый клип ждет нас в ближайшее время, а 2 ноября — сольник в «A2», который завершит большой тур по России.
Трибьют «ДНЕСЬ»
ПТВП, «ГАФТ», Женя Любич и другие записали альбом-трибьют Анатолию Мариенгофу — соратнику Сергея Есенина и главному поэту-имажинисту России, которому посвящали стихи Булат Окуджава, Николай Глазков и Ян Сатуновский. Музыканты уверены: его голос из начала XX столетия откликнется сейчас и поможет сориентироваться в сложных реалиях века XXI-го.
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