Слушаем лед на Финском заливе, набережные Невы и мост Бетанкура (что? да!). Их записывает «археолог» необычных звуков Андрей Харитонов

Андрей, начнем с простого: как называется то, чем ты занимаешься?

Полевые записи. То есть я фиксирую звук вне студии.

Как ты решил записывать звуки Петербурга? Как будто не самое очевидное хобби.

Во время учебы на звукорежиссера я с третьего курса начал работать на производстве сериалов. На площадке обычно записывают только диалоги между актерами, а для достоверности важно, чтобы в финальном кадре зритель слышал сторонний шум: отголоски чужой речи, звуки города. В интернете подобной русскоязычной фактуры не оказалось, и я стал собирать собственную коллекцию.

Позже я ушел работать на студию: в постпродакшене. Так появилось больше свободного времени на записи. Тогда же я узнал, что в Европе и Америке есть компании, которые создают библиотеки звуков для продажи и подумал, почему бы не попробовать так же? Собрать свои наработки в систему, каталогизировать и превратить в готовую продукцию. В марте 2024 года я выпустил первую фонотеку. Сейчас их три — в них порядка 650 записей. Коллегам из кинопроизводства моя инициатива понравилось: удобно, когда у тебя есть возможность приобрести звук здесь и сейчас.

На этом можно заработать?

Немного. Скорее, приятный бонус.

Давай разберемся: как ты фиксируешь звуки? На телефон ведь не запишешь, как гудят качели или трубы.

Я пользуюсь контактными микрофонами. Первый записывает диапазон от высоких до низких частот. Второй — геофон — рассчитан на сабнизкие частоты. Третий — ультравысокочастотный. Есть еще гидрофон для записи под водой.

У первого микрофона есть присоска (с помощью нее можно, например, записать вибрацию стекла), а у геофона — стержень, который можно воткнуть в любую поверхность и услышать, что внутри.

Это, наверное, волнующе: быть первооткрывателем того, что обычно не слышит человеческое ухо.

Скорее, похоже на состояние потока. Включаешь микрофон — и случается магия. Когда находишься в поисках звука, ты максимально погружен в то, что слышишь. Не чувствуешь ни холода, ни времени, ни усталости. Это такое «активное слушание».