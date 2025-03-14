Они уверены, что голос главного имажиниста России из начала XX века откликнется и поможет сориентироваться в сложных реалиях века XXI.
Анатолий Мариенгоф — русский поэт-имажинист, теоретик искусства, прозаик и драматург, мемуарист. Его знакомство с Сергеем Есениным положило начало направлению имажинизма, представители которого заявляли, что цель творчества состоит в создании образа. Иосиф Бродский писал о Мариенгофе, что тот был первым, кто применил «киноглаз» в русской литературе. Стихи ему посвящали Булат Окуджава, Николай Глазков и Ян Сатуновский.
В трибьют-альбом «ДНЕСЬ», инициатором которого выступила библиотечная система Фрунзенского района Петербурга, вошли песни на стихи, написанные Анатолием Мариенгофом с 1917 по 1939 годы. Здесь и панк-боевик от ПТВП, английские мотивы в акустическом обрамлении Жени Любич, мрачный электронный IC3PEAK-вайб от ГАФТ, трагичные ноты Макса Иванова и оркестровая аранжировка от «Торбы-на-Круче», а еще свистопляска образов от ИВА НОВА, декадентский фолк от «Завтраккусто», речитатив от актера Андрея Зайцева и spoken-word от оркестра Dobrabotch. Альбом работает в едином монтаже образов, продолжая принципы поэтов-имажинистов.
Именно Мариенгоф стал создателем такого актуального спустя 100 лет литературного течения, как имажинизм, и поставил образ во главу угла. Мариенгоф становится флагманом клипового мышления, короткого, емкого, визуального принципа подачи информации, столь популярного в XXI веке. Это время было непростым не только для России, но и для мира в целом. Это время слома эпох и глобальных перемен, время движения литосферных плит, на которых приходилось балансировать человечеству, выстраивая новые мировые взаимоотношения.
Создатели уверены, что голос Анатолия Борисовича из начала прошлого века откликнется в наших современниках, а, возможно, и поддержит кого-то, поможет сориентироваться в сложных реалиях XXI века.
Фронтмен группы ГАФТ — специально для Собака.ru:
Сентябрь был очень теплым. Я в лесу, на берегу озера, и мне приходит письмо с предложением от библиотеки и списком стихов Мариенгофа. Не откладываю, и мне попадаются строки, которые он написал ровно в день смерти Есенина. То есть представим: вот он узнал эту новость. Умер друг, с которым отношения разрушились, и их не исправить уже — совсем, никак. Эмпатия сразу переводит это на свои личные, жизненные ситуации, и вот я вижу нашего погибшего друга и коллегу Илью Журавлева, талантливого скрипача. Или ударника Максима. И папу своего. Тех, с кем уже ничего не исправить.
А дальше дело техники. У Вани, который пишет музыку в ГАФТ, находится несколько музык. Я выбираю самую трагичную и моментально, в том же лесу, пою войс. На следующий день мы записываем песню, а еще через день — сводим.
В голове такой объём информации (как тут не вспомнить тизер «Чёрного зеркала»), что я даже не помню, когда знакомился с Мариенгофом до альбома. Зато знаю, что Лёха Никонов большой поклонник, Настя Постникова из Ива Новы читала его стихи на филфаке, Женя Любич помнит его ещё со школьной скамьи, Макс Иванов ещё с перестроечных времен любит его стихи.
Певица — специально для Собака.ru:
Тема пересечения музыки и поэзии мне близка. В 2020 году я выпустила альбом «Во весь голос», который целиком состоит из моих песен на стихи разных поэтов. После этого у меня выходили синглы на стихи Ахматовой, Бродского, Мандельштама. И, сразу скажу, продолжение следует. Что же касается Анатолия Мариенгофа, то, конечно же, я была знакома с этим именем в связи с Есениным, еще когда училась в школе. Но не могу сказать, что внимательно отнеслась тогда к этому поэту-имажинисту. А сейчас, когда библиотеки Фрунзенского района обратились ко мне с просьбой в трибьют-альбоме «ДНЕСЬ», то я решила вникнуть поглубже в поэзию этого автора.
Все участники музыкального сборника получили некий список из разных стихотворений Мариенгофа. И одно из них сразу меня нашло, точнее мы нашли друг друга. Речь о «Географической карте», которая начинается со слов «Сижу как будто на иголках, душа как будто не на месте». Это стихотворение 1939 года. Для меня оно о поиске своего места — на географической карте, в судьбе, в отношениях. И мне кажется, эта тема была актуальна и в начале ХХ века, и сейчас она тоже злободневна, как никогда. Мы, по большому счету, все находимся в поиске. И в этом смысле символично само название альбома, ведь здесь затронуты те вопросы и те сюжеты, которые волнуют всех нас сегодня.
Но одного трека мне было недостаточно. И я нашла второе стихотворение - это посвящение Есенину. Оно начинается с обращения к другу Мариенгофа: «Утихни, друг, прохладен чай в стакане». И дальше там есть строчки про Балтийскую чайку. На мой взгляд они самые сильные. Поэтому я назвала песню «Крылом балтийской чайки», и это вторая композиция в моем исполнении для альбома «ДНЕСЬ». Там прослеживаются балладные, английские мотивы и прозрачное звучание. Для меня эта песня и само стихотворение сильны своими образами, текст пронизан духом имажинизма. Здесь речь и про время, и про его быстротечность, и про бренность, и про что-то вечное, что остается навсегда.
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