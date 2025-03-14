Женя Любич

Певица — специально для Собака.ru:

Тема пересечения музыки и поэзии мне близка. В 2020 году я выпустила альбом «Во весь голос», который целиком состоит из моих песен на стихи разных поэтов. После этого у меня выходили синглы на стихи Ахматовой, Бродского, Мандельштама. И, сразу скажу, продолжение следует. Что же касается Анатолия Мариенгофа, то, конечно же, я была знакома с этим именем в связи с Есениным, еще когда училась в школе. Но не могу сказать, что внимательно отнеслась тогда к этому поэту-имажинисту. А сейчас, когда библиотеки Фрунзенского района обратились ко мне с просьбой в трибьют-альбоме «ДНЕСЬ», то я решила вникнуть поглубже в поэзию этого автора.

Все участники музыкального сборника получили некий список из разных стихотворений Мариенгофа. И одно из них сразу меня нашло, точнее мы нашли друг друга. Речь о «Географической карте», которая начинается со слов «Сижу как будто на иголках, душа как будто не на месте». Это стихотворение 1939 года. Для меня оно о поиске своего места — на географической карте, в судьбе, в отношениях. И мне кажется, эта тема была актуальна и в начале ХХ века, и сейчас она тоже злободневна, как никогда. Мы, по большому счету, все находимся в поиске. И в этом смысле символично само название альбома, ведь здесь затронуты те вопросы и те сюжеты, которые волнуют всех нас сегодня.

Но одного трека мне было недостаточно. И я нашла второе стихотворение - это посвящение Есенину. Оно начинается с обращения к другу Мариенгофа: «Утихни, друг, прохладен чай в стакане». И дальше там есть строчки про Балтийскую чайку. На мой взгляд они самые сильные. Поэтому я назвала песню «Крылом балтийской чайки», и это вторая композиция в моем исполнении для альбома «ДНЕСЬ». Там прослеживаются балладные, английские мотивы и прозрачное звучание. Для меня эта песня и само стихотворение сильны своими образами, текст пронизан духом имажинизма. Здесь речь и про время, и про его быстротечность, и про бренность, и про что-то вечное, что остается навсегда.