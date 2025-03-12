В Мариинском театре пройдет IX фестиваль «Виртуозы флейты» & «Северная лира» — с музыкальными премьерами и мастер-классами

Это музыкальное путешествие по историческим эпохам и различным континентам — возможность услышать традиционную музыку разных народов в исполнении уникальных инструментов: средневековой колесной лирой, японским кото, хакасскими чатханом, хобырахом и хомысом.
IX Международный фестиваль флейтовой и арфовой музыки «Виртуозы флейты» & «Северная лира» пройдет со 2 по 13 апреля в концертных площадках Мариинского театра. В программе проекта эксклюзивные музыкальные премьеры, шедевры мирового репертуара, произведения, которые будут впервые исполняться в России, и мастер-классы. В фестивале примут участие музыканты из России, Китая, Венгрии, Франции, Беларуси и Испании.
Предварять фестиваль 30 апреля будет детский концерт в исполнении лучших начинающих арфистов, флейтистов, виолончелистов и гусляров.
Среди других хайлайтов: Гала-концерт – открытие фестиваля 2 апреля при участии Эдуарда Бельмара,
Николая Мохова, Софии Виланд, Дениса Лупачева,
Елены Митрофановой, Мелинды Феллетар и других. В программе: произведения для флейты и арфы Моцарта, Демерссмана, Родриго, Допплера, Жоливе и Гернсхайма. В рамках концерта в Петербурге будут впервые исполнены композиции Ольги Викторовой «Звезды, меняющие свой блеск» и Три ноктюрна Ласло Лайта.
В завершающем фестиваль Гала-концерте примет участие арфист Чагатай Акйол, который исполнит концерт турецкого композитора Кемаля Гюнюча и привезет с собой уникальную лиру, впервые использованную шумерами 5 тысяч лет назад.
Афиша событий:
- 30 марта, 15:00 — Детский концерт в Зале Рахманинова.
- 2 апреля, 19:00 — Гала-концерт – открытие фестиваля в Концертном зале.
- 5 апреля, 11:30 — Мастер-класс Мелинды Феллетар (арфа) в Зале Рахманинова.
- 5 апреля, 14:00 — Концерт памяти Йоко Нагаэ Ческины в Концертном зале. Солирует арфистка Софья Кипрская. Дирижер — Валерий Гергиев.
- 5 апреля, 19:30 — Ма Юн (флейта) и Елена Серова (фортепиано) в Концертном зале. В программе: Гаде – Кристиансен, Бозза, Мучинский, Франсе, Ван Юнсинь, Прокофьев.
- 6 апреля, 12:00 — Мастер-класс Ма Юна (флейта) в Зале Рахманинова.
- 7 апреля, 15:00 — Музыкальный Клондайк в Зале Стравинского.
- 8 апреля, 12:00 — Мастер-класс Николая Мохова (флейта) в Зале Прокофьева.
- 9 апреля, 12:00 — Мастер-класс Марии Федотовой (флейта) в Зале Прокофьева.
- 10 апреля, 12:00 — Мастер-класс Софии Виланд (флейта) в Зале Прокофьева.
- 11 апреля, 12:00 — Мастер-класс Венсана Люка (флейта) в Зале Прокофьева.
- 11 апреля, 19:00 — «Этно-сказка» в Концертном зале.
- 12 апреля, 19:00 — Венсан Люка (флейта) и Елена Серова (фортепиано) в Зале Рахманинова.
- 13 апреля, 19:00 — Гала-концерт – закрытие фестиваля.
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