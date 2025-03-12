В Мариинском театре пройдет IX фестиваль «Виртуозы флейты» & «Северная лира» — с музыкальными премьерами и мастер-классами

IX Международный фестиваль флейтовой и арфовой музыки «Виртуозы флейты» & «Северная лира» пройдет со 2 по 13 апреля в концертных площадках Мариинского театра. В программе проекта эксклюзивные музыкальные премьеры, шедевры мирового репертуара, произведения, которые будут впервые исполняться в России, и мастер-классы. В фестивале примут участие музыканты из России, Китая, Венгрии, Франции, Беларуси и Испании.

Предварять фестиваль 30 апреля будет детский концерт в исполнении лучших начинающих арфистов, флейтистов, виолончелистов и гусляров.

Среди других хайлайтов: Гала-концерт – открытие фестиваля 2 апреля при участии Эдуарда Бельмара,

Николая Мохова, Софии Виланд, Дениса Лупачева,

Елены Митрофановой, Мелинды Феллетар и других. В программе: произведения для флейты и арфы Моцарта, Демерссмана, Родриго, Допплера, Жоливе и Гернсхайма. В рамках концерта в Петербурге будут впервые исполнены композиции Ольги Викторовой «Звезды, меняющие свой блеск» и Три ноктюрна Ласло Лайта.

В завершающем фестиваль Гала-концерте примет участие арфист Чагатай Акйол, который исполнит концерт турецкого композитора Кемаля Гюнюча и привезет с собой уникальную лиру, впервые использованную шумерами 5 тысяч лет назад.