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В Мариинском театре пройдет IX фестиваль «Виртуозы флейты» & «Северная лира» — с музыкальными премьерами и мастер-классами

Это музыкальное путешествие по историческим эпохам и различным континентам — возможность услышать традиционную музыку разных народов в исполнении уникальных инструментов: средневековой колесной лирой, японским кото, хакасскими чатханом, хобырахом и хомысом.

Wirestock Creators / Shutterstock

IX Международный фестиваль флейтовой и арфовой музыки «Виртуозы флейты» & «Северная лира» пройдет со 2 по 13 апреля в концертных площадках Мариинского театра. В программе проекта эксклюзивные музыкальные премьеры, шедевры мирового репертуара, произведения, которые будут впервые исполняться в России, и мастер-классы. В фестивале примут участие музыканты из России, Китая, Венгрии, Франции, Беларуси и Испании.

Предварять фестиваль 30 апреля будет детский концерт в исполнении лучших начинающих арфистов, флейтистов, виолончелистов и гусляров.

Среди других хайлайтов: Гала-концерт – открытие фестиваля 2 апреля при участии Эдуарда Бельмара, 
Николая Мохова, Софии Виланд, Дениса Лупачева, 
Елены Митрофановой, Мелинды Феллетар и других. В программе: произведения для флейты и арфы Моцарта, Демерссмана, Родриго, Допплера, Жоливе и Гернсхайма. В рамках концерта в Петербурге будут впервые исполнены композиции Ольги Викторовой «Звезды, меняющие свой блеск» и Три ноктюрна Ласло Лайта.

В завершающем фестиваль Гала-концерте примет участие арфист Чагатай Акйол, который исполнит концерт турецкого композитора Кемаля Гюнюча и привезет с собой уникальную лиру, впервые использованную шумерами 5 тысяч лет назад.

Alenavlad / Shutterstock

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