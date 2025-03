Кайли Миноуг, «Crazy In Love» и RAYE: король Великобритании поделился любимыми треками, которые «утешают в трудные минуты»

«Музыка значит для меня очень много. Я думаю, что такая позиция близка и другим людям. Творчество обладает способностью вызывать счастливые воспоминания и утешать нас в минуты грусти», — прокомментировал король.

В честь Дня Содружества наций Карл III составил в Apple Music подборку «His Majesty King Charles III’s Playlist» из 15 треков:

1. Bob Marley & The Wailers — Could You Be Loved

2. Millie Small — My Boy Lollipop

3. Kylie Minogeu — The Loco-Motion

4. Al Bowlly — The Very Thought Of You

5. Grace Jones — La vie en rose

6. RAYE — Love Me Again

7. Daddy Lumba — Mpempem Do Me

8. Davido — KANTE (feat. Fave)

9. Miriam Makeba — The Click Song

10. Siti Nurhaliza — Anta Permana

11. Dame Kiri Te Kanawa, Carl Doy & New Zealand — E Te Iwi E (Call to the People)

12. Michael Bublé — Haven’t Met You Yet

13. Arrow — Hot Hot Hot

14. Beyoncé — Crazy In Love (feat. Jay-Z)

15. Diana Ross — Upside Down

«Я хотел поделиться с вами песнями, которые принесли мне радость. Они вызывают в памяти разные стили и разные культуры. Но все они, как и семья стран Содружества, во всем своем многообразии разделяют одну и ту же любовь к жизни во всем ее богатстве и разнообразии», — поделился Карл III.

Король Великобритании также выступит в эфире передачи The King’s Music Room («Королевская музыкальная комната») и объяснит, почему выбранные им песни помогают ему сформировать «саундтрек к собственной жизни».