Lady Gaga, Kedr Livanskiy и «Увула»: что послушать на этой неделе

Москвичи из дуэта БАЗАР демонстрируют лучшее из того, что умеют (вам ироничные размышления о взрослении или старый добрый рэп?), чикагская космо-кантри-группа Tobacco City поет об Америке, которая «пахнет жиром из закусочной, а звучит как надежда на минимальную зарплату», тима ищет свет приглашает на танец, «Дайте танк (!)» делают «Хрупко», а Мама Монстров Леди Гага трушно возвращается — потому что обращается к той поп-музыке, за которую ее полюбили самые первые фанаты. Рассказываем об этих и других свежих релизах прошедших семи дней, чтобы войти в новую рабочую неделю под мелодии и ритмы!
Lady Gaga — «Mayhem» (альбом)
Мама Монстров вернулась! Новый альбом Леди Гаги — это обращение к той поп-музыке, за которую певицу полюбили самые первые ее фанаты. «Disease» и «Abracadabra» звучат как хиты танцполов, «LoveDrug» кажется ярким старшим братом трека «LoveGame», на «Perfect Celebrity», «Vanish into You» и «The Beast» ощутимо повлиял электро-гранж, а «Blade of Grass» и дуэт с Бруно Марсом «Die with a Smile» демонстрируют фолк-поп-роковую личность Гаги.
«Для меня Леди Гага именно такая. Может быть, для кого-то другого это будет "Meat Dress" или что-то еще. Но я хочу, чтобы меня всегда помнили как настоящего художника и человека, которому не все равно», — делится певица.
БАЗАР — «Санта Муэрте» (альбом)
Дмитрий Милаев и Дмитрий Неустроев из московского дуэта БАЗАР в очередной раз противится идее эстетической или смысловой целостности альбома. Музыкально их новая пластинка охватывает все жанры, в которых дуэту органично работается: «"Санта Муэрте" — это 8 песен, которые нам нравятся. Некоторые из них объединены размышлениями о возрасте, успехе, «бытовухе» (само собой, не без иронии), другие — про любовь, а некоторые — рэп, как в старые добрые».
Kedr Livanskiy — «Myrtus Myth» (альбом)
Пятая студийная пластинка Яны Кедриной — это обращение к 1970-м, течению вэйпорвейва и музыке Кейт Буш и Фила Коллинза. Вместо привычного клубного звучания на «Myrtus Myth» много живых инструментов, лоу-фай тональности и мягкого вокала. А еще это единое (на 11 треков!) сторителлинг-путешествие лирического героя, который прощается со старым, убегает от реальности, отдается страстям и, наконец, ищет «свое».
«Последние пару лет были невероятно трудными для многих людей на Земле. Этот альбом — отражение болезненных тем через призму мифического, сновидческого и потустороннего», — комментирует Яна.
Tobacco City — «Horses» (альбом)
На «Horses» чикагская космо-кантри-группа представляет версию Америки, которая «пахнет жиром из закусочной, а звучит как надежда на минимальную зарплату». Для Tobacco City это второй альбом и «современный взгляд на классическое кантри, объединяющий ностальгическое прошлое и сложный мир сегодняшнего дня, оставаясь при этом бесспорно аутентичным и искренним».
«Увула» — «dancing with myself (танцуя сам с собой)» (альбом)
Первый не только за четыре года, но и с момента распада группы в 2022-м альбом полностью оправдывает свое название: «dancing with myself (танцуя сам с собой)» написан солистом «Увулы» Леком Августовским в одиночку — помогал лишь сессионный барабанщик. От этого пластинка не перестает быть релизом «Увулы»: это то самое дрим-поп-звучание, за которое мы полюбили петербургских музыкантов и возвращения которого ждали.
«Хочу поблагодарить всех тех, кто продолжал поддерживать все эти непростые годы и верить, что Увула должна жить — без вас я никто. Вы лучшие слушатели и друзья, я это очень ценю. Пусть у вас все будет хорошо», — поделился Лек.
«Дайте танк (!)» — «Хрупко» (альбом)
На своем первом за пять лет альбоме музыканты группы «Дайте танк (!)» исследуют понятие хрупкости окружающего мира. Музыка здесь более сложная, а звучание тяготеет к психоделическому року, но не замыкается в жанровых рамках. «Хрупко» — это 12 песен о зыбкости, неустойчивости и поиске гармонии с этим состоянием.
«Пожалуй, этот альбом серьезнее предыдущих. В нем меньше иронии и больше зрелых размышлений; многие песни так или иначе касаются темы семьи. Еще одной сквозной темой можно назвать движение», — поделился фронтмен группы Дмитрий Мозжухин.
тима ищет свет — «потанцуй со мной» (сингл)
Музыкант Тимофей Якимов выпустил ламповый инди-сингл о настоящей любви. Под звуки акустической гитары, переплетающиеся с завораживающими реверберациями и неторопливым битом, его лирический герой решится открыть сердце своей избраннице. Слушаем вживую 18 мая в московском клубе «Урбан» и 22 мая в петербургском «Рассвете».
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