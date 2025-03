Lady Gaga, Kedr Livanskiy и «Увула»: что послушать на этой неделе

Lady Gaga — «Mayhem» (альбом)

Мама Монстров вернулась! Новый альбом Леди Гаги — это обращение к той поп-музыке, за которую певицу полюбили самые первые ее фанаты. «Disease» и «Abracadabra» звучат как хиты танцполов, «LoveDrug» кажется ярким старшим братом трека «LoveGame», на «Perfect Celebrity», «Vanish into You» и «The Beast» ощутимо повлиял электро-гранж, а «Blade of Grass» и дуэт с Бруно Марсом «Die with a Smile» демонстрируют фолк-поп-роковую личность Гаги.

«Для меня Леди Гага именно такая. Может быть, для кого-то другого это будет "Meat Dress" или что-то еще. Но я хочу, чтобы меня всегда помнили как настоящего художника и человека, которому не все равно», — делится певица.