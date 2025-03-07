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Музыка

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Слушаем новый альбом Kedr Livanskiy «Myrtus Myth»

Пятая студийная пластинка Яны Кедриной — это обращение к 1970-м, течению вэйпорвейва и музыке Кейт Буш и Фила Коллинза. Вместо привычного клубного звучания, в альбоме много живых инструментов, лоу-фай тональности и мягкого вокала. 

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой певицы

«Myrtus Myth» —  единое (на 11 треков!) сторителлинг-путешествие лирического героя. Он проходит путь становления: прощается со знакомым, убегает от реальности, уступает страстям и, наконец ищет «свое». Альбом передает ощущение дезориентации, а звуковой лейтмотив будто эхом доносится «из далеких комнат».

«Последние пару лет были невероятно трудными для многих людей на Земле. Этот альбом — отражение болезненных тем через призму мифического, сновидческого и потустороннего», — комментирует Яна Кедрина.

Kedr Livanskiy

Певица и продюсер:

Треки в альбоме связаны общим лирическим наративом, настронием, темпоральностью — это всё рефлексия на болезненные темы через призму мифического. Мне кажется, что послушать этот альбом — как прочитать книгу с открытым финалом. Хочется, чтобы слушатель пропутешествовал через эту историю вместе с лирическим героем, прожил вместе с ним свою Одиссею. В «Myrtus Myth» я хотела раскрыться как автор, рассказать полноценную историю и открыть для себя и слушателей новые горизонты в звучании.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой певицы

Певица и продюсер Яна Кедрина aka Kedr Livanskiy подписала контракт с американским лейблом 2MR и дебютировала в 2016 году с синглом «Сгорает», за которым последовал ее первый мини-альбом «Солнце января». Дебютный полноформатник «Ariadna» был выпущен в сентябре 2017 года, второй студийный альбом в стиле deep-house «Your Need» — в 2019-м, третий, «Liminal Soul», в 2021 году. А в 2023 году Яна вместе с Flaty создали проект «Косая гора» и выпустили пластинку «Kosogor».

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