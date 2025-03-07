Слушаем новый альбом Kedr Livanskiy «Myrtus Myth»

«Myrtus Myth» — единое (на 11 треков!) сторителлинг-путешествие лирического героя. Он проходит путь становления: прощается со знакомым, убегает от реальности, уступает страстям и, наконец ищет «свое». Альбом передает ощущение дезориентации, а звуковой лейтмотив будто эхом доносится «из далеких комнат».

«Последние пару лет были невероятно трудными для многих людей на Земле. Этот альбом — отражение болезненных тем через призму мифического, сновидческого и потустороннего», — комментирует Яна Кедрина.