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В «лекторий’порту» запускают музыкальные встречи «Вокруг импровизации» с участниками «АукцЫона» и «Аквариума»

В мартовской программе также кинопоказы и классы-практикумы с актерами БДТ и «Театра Поколений». Делимся подробностями.

Николай Рубанов
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Севкабель Порта»

Николай Рубанов

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Севкабель Порта»

Хайлайтом весенней афиши «лекторий’порта» станет новый сезон культурно-образовательного проекта «Вокруг импровизации». Это серия творческих встреч, направленных на погружение в мир музыкальной импровизации на языках теории и практики. В мероприятиях примут участие известные музыканты, импровизаторы и саундпродюсеры. Вход на события цикла свободный, но по регистрации. Куратор цикла — музыкант, издатель и худрук международного экспериментального проекта «Слепой оркестр Санкт-Петербурга» Георгий Аверин.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Севкабель Порта»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Севкабель Порта»

Публичная программа дополнится сессией от Part Academy с актерами БДТ Леней Нечаевым и «Театра Поколений» Региной Ацапкиной. 8 марта они научат практикам телесной свободы, эмоциональной выразительности и навыкам работы с активным вниманием и памятью. А после актерского тренинга в «лекторий’порту» состоится показ «Королевства полной луны» Уэса Андерсона.

12 марта смотрим док «PRR FCHX» о книжном дизайнере Пьере Фошо, который сформировал облик французской книги второй половины ХХ века. 

14 марта идем на «Мемуары Улитки» — новейшую анимацию-номинант на «Оскар» о дружбе между старушкой и простой садовой улиткой.

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