В «лекторий’порту» запускают музыкальные встречи «Вокруг импровизации» с участниками «АукцЫона» и «Аквариума»

Публичная программа дополнится сессией от Part Academy с актерами БДТ Леней Нечаевым и «Театра Поколений» Региной Ацапкиной. 8 марта они научат практикам телесной свободы, эмоциональной выразительности и навыкам работы с активным вниманием и памятью. А после актерского тренинга в «лекторий’порту» состоится показ «Королевства полной луны» Уэса Андерсона.

12 марта смотрим док «PRR FCHX» о книжном дизайнере Пьере Фошо, который сформировал облик французской книги второй половины ХХ века.

14 марта идем на «Мемуары Улитки» — новейшую анимацию-номинант на «Оскар» о дружбе между старушкой и простой садовой улиткой.

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