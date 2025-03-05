В «лекторий’порту» запускают музыкальные встречи «Вокруг импровизации» с участниками «АукцЫона» и «Аквариума»

В мартовской программе также кинопоказы и классы-практикумы с актерами БДТ и «Театра Поколений». Делимся подробностями.
Хайлайтом весенней афиши «лекторий’порта» станет новый сезон культурно-образовательного проекта «Вокруг импровизации». Это серия творческих встреч, направленных на погружение в мир музыкальной импровизации на языках теории и практики. В мероприятиях примут участие известные музыканты, импровизаторы и саундпродюсеры. Вход на события цикла свободный, но по регистрации. Куратор цикла — музыкант, издатель и худрук международного экспериментального проекта «Слепой оркестр Санкт-Петербурга» Георгий Аверин.
- 13 марта — «Импровизация: soundpainting» с саксофонистом группы «АукцЫон» Николаем Рубановым. Музыкант расскажет о системе знаков и жестов, на котором «договариваются» коллективы в режиме реального времени.
- 15 марта — «Импровизация: SKAЗКА 001» с гитаристом «Аквариума» Алексеем Зубаревым.
- 27 марта — «Импровизация: исторический контекст, пути развития и ее роль в современной музыке» с композитором Денисом Кирилловым.
- 29 марта — лекция-концерт-медитация «Звуковая среда: зачем и как слушать эмбиент» с композиторами Николаем Бичаном и Борисом Михайловым, а также психологом Вадимом Черновым.
Публичная программа дополнится сессией от Part Academy с актерами БДТ Леней Нечаевым и «Театра Поколений» Региной Ацапкиной. 8 марта они научат практикам телесной свободы, эмоциональной выразительности и навыкам работы с активным вниманием и памятью. А после актерского тренинга в «лекторий’порту» состоится показ «Королевства полной луны» Уэса Андерсона.
12 марта смотрим док «PRR FCHX» о книжном дизайнере Пьере Фошо, который сформировал облик французской книги второй половины ХХ века.
14 марта идем на «Мемуары Улитки» — новейшую анимацию-номинант на «Оскар» о дружбе между старушкой и простой садовой улиткой.
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