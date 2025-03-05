Валерий Гергиев и Объединенный оркестр Мариинского и Большого театров выступят в рамках фестиваля «Гений места»

Это второй сезон музыкальных приношений великим русским композиторам. В этом году концерты пройдут на малых родинах Модеста Мусоргского в Пскове, Сергея Рахманинова в Великом Новгороде и Николая Римского-Корсакова в Тихвине.
"Снегурочка"
Старт «Гению места» даст серия из четырех музыкальных приношений в Пскове. 20 марта под эгидой «Мариинский — детям» солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра исполнят короткие оперы «для самых юных слушателей»: «Храбрый заяц» Сергея Баневича и музыкальную фантазию Геннадия Гладкова «Бременские музыканты».
В день рождения Модеста Мусоргского, 21 марта, на сцене Большого концертного зала Псковской областной филармонии дважды выступит Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева. В программе — сочинения Мусоргского, Римского-Корсакова и Бородина.
22 марта объединенный коллектив отправится в Великий Новгород, где под управлением Валерия Гергиева исполнит «Симфонические танцы» и Второй концерт для фортепиано с оркестром Рахманинова.
Вечером того же дня концертная программа перенесется в Тихвин — на сцене Дворца культуры имени Римского-Корсакова прозвучит опера «Снегурочка». К Объединенному оркестру столичных театров присоединятся солисты оперы, Хор и миманс Мариинского театра.
Завершат фестивальный цикл «Гений места» выступления 23 марта — в Полковой церкви пройдет камерный вокальный концерт в сопровождении фортепиано в исполнении солистов труппы Мариинского. Вечером во Дворце культуры вновь исполнят оперу «Снегурочка».
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