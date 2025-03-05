Валерий Гергиев и Объединенный оркестр Мариинского и Большого театров выступят в рамках фестиваля «Гений места»

22 марта объединенный коллектив отправится в Великий Новгород, где под управлением Валерия Гергиева исполнит «Симфонические танцы» и Второй концерт для фортепиано с оркестром Рахманинова.

Вечером того же дня концертная программа перенесется в Тихвин — на сцене Дворца культуры имени Римского-Корсакова прозвучит опера «Снегурочка». К Объединенному оркестру столичных театров присоединятся солисты оперы, Хор и миманс Мариинского театра.

Завершат фестивальный цикл «Гений места» выступления 23 марта — в Полковой церкви пройдет камерный вокальный концерт в сопровождении фортепиано в исполнении солистов труппы Мариинского. Вечером во Дворце культуры вновь исполнят оперу «Снегурочка».

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