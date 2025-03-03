Сироткин, Banks и Panda Bear: что послушать на этой неделе

Пятая студийная пластинка альт-поп-принцессы Бэнкс, полное смешение двух проектов Ноа Леннокса aka Panda Bear из группы Animal Collective, побуждающая на большие свершения песня группы «Сироткин», ода Антохи МС вечеринкам и духоподъемные гимны «Deep Sea Diver» — как самая подходящая для начала весны музыка. Рассказываем об этих и других альбомах и синглах прошедших семи дней, чтобы войти в новую рабочую неделю под мелодии и ритмы!
Banks — «Off With Her Head» (альбом)
Пятый студийный альбом альт-поп-принцессы Бэнкс более резок, чем наполненный балладами предшественник «Serpentina» 2022 года, и кажется неким возвращением к громкому дебюту «Goddess» (2014) с его цепким электро-попом. Это подкрепляется гостями пластинки: над «Off With Her Head» вместе с певицей работали британцы Totally Enormous Extinct Dinosaurs и Lil Silva, а еще настоящий серый кардинал поп-музыки Sampha, с которым сотрудничали Кендрик Ламар, Фрэнк Оушен, Джесси Уэр и Канье Уэст.
Сироткин — «Эту песню сделал ты» (сингл)
Не пойте, кричите! Сергей Сироткин разрешает: новая песня его группы вселяет веру в собственные силы и побуждает на большие свершения. «Она пропитана ветром, водой изхолодной реки и воздухом старого замка на холме. А говорим мы в ней о том, что жизнь любой песне дает не автор, а слушатель», — делятся музыканты.
Panda Bear — «Sinister Grift» (альбом)
«Sinister Grift» — первый альбом сольного проекта Ноа Леннокса Panda Bear, в записи которого приняли участие все три участника его группы Animal Collective: Дэвид «Avey Tare» Портнер, Брайан «Geologist» Вайц и Джош «Deakin» Дибб. Музыканты пересобирают ранний рок-н-ролл — и это «все еще очень современно»: «На альбоме есть отголоски старой музыки, которую люблю, но в нем нет ретро, надеюсь. Я не большой поклонник таких вещей».
Спойлер: получилась классическая рок-мечта, которая красиво перетекает в небольшой кошмар.
Антоха МС и Lay-Far — «Нажимай» (сингл)
Антоха МС и электронный продюсер Саша Lay-Far знакомы уже более 10 лет, но работают вместе впервые. Их трек «Нажимай» — ода вечеринкам и признание в любви диджеям, которые всегда поддержат, даже если загрустил еще до того, как оказаться на танцполе. «Плачу на техно» — out, «Нажимай» — in!
Deep Sea Diver — «Billboard Heart» (альбом)
Инди-рок-проект под руководством Джессики Добсон, отлично умеющий в духоподъемные гимны, выпустил свой четвертый альбом. Заглавная композиция «Billboard Heart» вдохновлена фильмом «Париж, Техас» Вима Вендерса — знаковым как в карьере режиссера, так и лично для певицы. «Это чувство, когда ты стоишь в одинокой пустыне, принимаешь каждую частицу себя, даже ту, на которую трудно смотреть, и борешься за свой дух, чтобы идти по этому миру дальше — без сковывающих тебя оков».
«Увула» — «кафе» (сингл)
Петербуржцы и лауреаты нашей премии «ТОП50»-2020 выпустили второй сингл за год, прервав молчание после распада в декабре 2022 года. «кафе» — эталонная композиция «Увулы» и манифест неудачников, застрявших в лимбе между миллиниалами и зумерами: «Вечный клуб второго шанса, безответственного танца, нездоровых увлечений, необдуманных решений». Набираемся смелости посмотреть на себя и ждем новый альбом!
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