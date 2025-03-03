Сироткин, Banks и Panda Bear: что послушать на этой неделе

Deep Sea Diver — «Billboard Heart» (альбом)

Инди-рок-проект под руководством Джессики Добсон, отлично умеющий в духоподъемные гимны, выпустил свой четвертый альбом. Заглавная композиция «Billboard Heart» вдохновлена фильмом «Париж, Техас» Вима Вендерса — знаковым как в карьере режиссера, так и лично для певицы. «Это чувство, когда ты стоишь в одинокой пустыне, принимаешь каждую частицу себя, даже ту, на которую трудно смотреть, и борешься за свой дух, чтобы идти по этому миру дальше — без сковывающих тебя оков».