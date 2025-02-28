Премьера на Собака.ru: клип петербургской группы «КОМНАТА105» на песню «Парад планет»

Пять лет назад петербургские инди-рокеры «КОМНАТА105» объявили о распаде, но окончательно разойтись по сторонам музыкантам не удалось. И вот мы уже представляем премьеру их нового сингла (и клипа, снятого Антоном Рудзатом!), а еще рассказываем, каким будет новый альбом, который выйдет этой весной.
Режиссировал видео Антон Рудзат, ранее работавший с Kito Jempere и самой «КОМНАТОЙ105». Инди-рок-группа дебютировала летом 2017 года синглом «56К», осенью выпустила мини-альбом «Хроники одного сна», а в 2018 году презентовала последний на сегодняшний день релиз «Вы у меня украли море».
Антон Рудзат
Режиссер — специально для Собака.ru:
Когда Гамлет [Мовсисян, один из основателей «КОМНАТА105», — Прим. ред.] поставил мне демо «Парад планет», я сразу сказал ему, где будем снимать: песчаные карьеры в Гатчинском направлении. Когда мы были на освоении локации, у меня возникло два главных референса: Сергей Параджанов с фильмом «Цвет граната» и Тарсем Сингх с «Запределье». Локация абсолютно сюрреалистичная и отсылки нарисовались сами собой.
Вы, наверное, знаете нашу главную фишку, мы умеем снимать на коленке (ахахаха)! Хотя при этом мы собрали внушительную команду: реквизитора, стилиста, оператора, много хэлперов, даже визажист, кажется, был. И поехали в жаркий день классно провести время. В итоге две полные рабочие смены часов по 10-12, неоднократные запуски дрона, верблюды, которые каким-то чертом оказались в нужный момент съемок, и, конечно, большое количество импровизации.
Я знаю очень много клипов и коротких метров, где идет детальная проработка, фигурируют большие бюджеты. Я сам работал на таких проектах. Наш творческий тандем с Гамлетом — это что-то в стиле «давай сделаем максимум того, что можем здесь и сейчас!». Это чистый flow. Наверное, поэтому в наших клипах есть свобода, простота и искренность — возможно, с недочетами и косяками, зато всегда честно. Наслаждайтесь!
«Парад планет» — первый сингл с грядущего альбома «Сослагательное наклонение», который станет для группы «КОМНАТА105» первым за 6 лет. При выборе даты релиза «случилась настоящая магия»: музыканты остановились на 28 февраля, а позже узнали, что именно в этот день в 2025 году пройдет Большой Парад Планет! Космос неслучаен.
Гамлет Мовсисян
Музыкант, сооснователь группы «КОМНАТА105» — специально для Собака.ru:
Работа над песней «Парад планет» началась с басового риффа, вокруг которого выстроилась вся композиция. Нам хотелось чего-то олдскульного, простого, с привкусом диско — так в треке появились винтажные синтезаторы, гитара с квакушкой и наивные гармонии. Диско — это всегда немного про футуризм, и «Парад планет» впитал в себя это настроение. Чуть космическое звучание нашло отражение и в тексте песни.
«Сослагательное наклонение» — альбом о выборах, гипотетических реальностях и музыке, рожденной на пересечении вдохновения и случайных обстоятельств. Результат получился ярким и разножанровым. Каждый трек — это отдельная история, основанная на личных переживаниях и экспериментах с формой и звучанием. В продакшне использовались множество нестандартных приемов, чтобы найти «свой» звук, который и стал отличительной чертой этого альбома.
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