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Премьера на Собака.ru: клип петербургской группы «КОМНАТА105» на песню «Парад планет»

Пять лет назад петербургские инди-рокеры «КОМНАТА105» объявили о распаде, но окончательно разойтись по сторонам музыкантам не удалось. И вот мы уже представляем премьеру их нового сингла (и клипа, снятого Антоном Рудзатом!), а еще рассказываем, каким будет новый альбом, который выйдет этой весной.

Режиссировал видео Антон Рудзат, ранее работавший с Kito Jempere и самой «КОМНАТОЙ105». Инди-рок-группа дебютировала летом 2017 года синглом «56К», осенью выпустила мини-альбом «Хроники одного сна», а в 2018 году презентовала последний на сегодняшний день релиз «Вы у меня украли море»

Антон Рудзат

Режиссер — специально для Собака.ru:

Когда Гамлет [Мовсисян, один из основателей «КОМНАТА105», — Прим. ред.] поставил мне демо «Парад планет», я сразу сказал ему, где будем снимать: песчаные карьеры в Гатчинском направлении. Когда мы были на освоении локации, у меня возникло два главных референса: Сергей Параджанов с фильмом «Цвет граната» и Тарсем Сингх с «Запределье». Локация абсолютно сюрреалистичная и отсылки нарисовались сами собой.

Вы, наверное, знаете нашу главную фишку, мы умеем снимать на коленке (ахахаха)! Хотя при этом мы собрали внушительную команду: реквизитора, стилиста, оператора, много хэлперов, даже визажист, кажется, был. И поехали в жаркий день классно провести время. В итоге две полные рабочие смены часов по 10-12, неоднократные запуски дрона, верблюды, которые каким-то чертом оказались в нужный момент съемок, и, конечно, большое количество импровизации.

Я знаю очень много клипов и коротких метров, где идет детальная проработка, фигурируют большие бюджеты. Я сам работал на таких проектах. Наш творческий тандем с Гамлетом — это что-то в стиле «давай сделаем максимум того, что можем здесь и сейчас!». Это чистый flow. Наверное, поэтому в наших клипах есть свобода, простота и искренность — возможно, с недочетами и косяками, зато всегда честно. Наслаждайтесь!

Изображения из личного архива музыкантов предоставлены Гамлетом Мовсисяном
Изображения из личного архива музыкантов предоставлены Гамлетом Мовсисяном
Изображения из личного архива музыкантов предоставлены Гамлетом Мовсисяном
Изображения из личного архива музыкантов предоставлены Гамлетом Мовсисяном

«Парад планет» — первый сингл с грядущего альбома «Сослагательное наклонение», который станет для группы «КОМНАТА105» первым за 6 лет. При выборе даты релиза «случилась настоящая магия»: музыканты остановились на 28 февраля, а позже узнали, что именно в этот день в 2025 году пройдет Большой Парад Планет! Космос неслучаен.

Гамлет Мовсисян

Музыкант, сооснователь группы «КОМНАТА105» — специально для Собака.ru:

Работа над песней «Парад планет» началась с басового риффа, вокруг которого выстроилась вся композиция. Нам хотелось чего-то олдскульного, простого, с привкусом диско — так в треке появились винтажные синтезаторы, гитара с квакушкой и наивные гармонии. Диско — это всегда немного про футуризм, и «Парад планет» впитал в себя это настроение. Чуть космическое звучание нашло отражение и в тексте песни.

«Сослагательное наклонение» — альбом о выборах, гипотетических реальностях и музыке, рожденной на пересечении вдохновения и случайных обстоятельств. Результат получился ярким и разножанровым. Каждый трек — это отдельная история, основанная на личных переживаниях и экспериментах с формой и звучанием. В продакшне использовались множество нестандартных приемов, чтобы найти «свой» звук, который и стал отличительной чертой этого альбома.

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Люди:
Антон Рудзат, Гамлет Мовсисян

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