Премьера на Собака.ru: клип петербургской группы «КОМНАТА105» на песню «Парад планет»

Режиссер — специально для Собака.ru:

Когда Гамлет [Мовсисян, один из основателей «КОМНАТА105», — Прим. ред.] поставил мне демо «Парад планет», я сразу сказал ему, где будем снимать: песчаные карьеры в Гатчинском направлении. Когда мы были на освоении локации, у меня возникло два главных референса: Сергей Параджанов с фильмом «Цвет граната» и Тарсем Сингх с «Запределье». Локация абсолютно сюрреалистичная и отсылки нарисовались сами собой.

Вы, наверное, знаете нашу главную фишку, мы умеем снимать на коленке (ахахаха)! Хотя при этом мы собрали внушительную команду: реквизитора, стилиста, оператора, много хэлперов, даже визажист, кажется, был. И поехали в жаркий день классно провести время. В итоге две полные рабочие смены часов по 10-12, неоднократные запуски дрона, верблюды, которые каким-то чертом оказались в нужный момент съемок, и, конечно, большое количество импровизации.

Я знаю очень много клипов и коротких метров, где идет детальная проработка, фигурируют большие бюджеты. Я сам работал на таких проектах. Наш творческий тандем с Гамлетом — это что-то в стиле «давай сделаем максимум того, что можем здесь и сейчас!». Это чистый flow. Наверное, поэтому в наших клипах есть свобода, простота и искренность — возможно, с недочетами и косяками, зато всегда честно. Наслаждайтесь!