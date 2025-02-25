В Петербургской филармонии исполнят репертуар исторического концерта Евгения Мравинского 1944 года — к 80-летию Победы

Историческую программу оригинального концерта Сюиту из знаменитого балета «Щелкунчик» Петра Чайковского в редакции Мравинского и написанную в военные годы Симфонию № 24 Николая Мясковского можно услышать 28 февраля в Большом зале филармонии. Реконструкцию осуществит тот же оркестр, что исполнил его впервые: Заслуженный коллектив России — под руководством главного дирижера Михайловского театра Александра Соловьева и при участии Детского хора телевидения и радио Петербурга.

Афиша концерта 1944 года сейчас находится на реставрации в рамках масштабного проекта «Военная летопись филармонии», стартовавшего в 2023 году. Акция предполагает научную реставрацию более 270 документов времен Великой Отечественной войны: программ, рукописных материалов и фотографий военного времени. В программе проекта также изучение неизвестных страниц творческой деятельности Большого симфонического оркестра Радиокомитета (ныне – Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии) под управлением Карла Элиасберга в Ленинграде и Заслуженного коллектива Республики симфонического оркестра Филармонии (ныне – Заслуженный коллектив России) под руководством Евгения Мравинского в Новосибирске.

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