В Доме Радио представят цикл концертов при участии камерных ансамблей

24 февраля цикл концертов «musicAeterna: камерные ансамбли» откроет Nevsky Wind Quintet — лауреаты престижного международного конкурса ARD International Music Competition. При участии первой флейтистки и гобоиста оркестра musicAeterna Анны Комаровой и Александра Быко коллектив исполнит Духовой квинтет, Allegro ben moderato, Menuet, Praeludium: тема и вариации Карла Нильсена, «Праздники» для духового квинтета Лучано Берио, «Маленькую камерную музыку» для пяти духовых (опус 24, №2) Пауля Хиндемита.

29 апреля в исполнении Premier Quartet прозвучат Струнный квартет № 16 Моисея Вайнберга и Струнный квартет № 3, опус 34 Эриха Корнгольда.

30 мая состоится камерный концерт снова при участии Nevsky Wind Quintet. В программе Духовой квинтет ре мажор, опус 91 № 3 Антонина Рейхи, Духовой квинтет ля-бемоль мажор, опус 14 Густава Холста и «Имена птиц» Салли Бимиш.

Завершит серию камерных концертов музыкальная программа для гобоя 27 июня. Андрей Матюхин (гобой, гобой д’амур, английский рожок, барочный гобой, барочный гобой д’амур), Владислав Песин (скрипка), Ирина Сопова (альт), Елена Серова (клавесин, фортепиано) исполнят «Фантазии для консорта виол» Генри Перселла, сонату «О, как прекрасны небо и земля» Иоганна Янича, Duo Concertante Антала Доратия и Sequenza VII Лучано Бериа. Хайлайтом вечера станет петербургская премьера Фантазии «Грозы» для гобоя композитора Марии Генченковой.

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