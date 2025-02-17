Муся Тотибадзе, PartyNextDoor и Дрейк: что послушать на этой неделе

Третий сольный сингл фронтмена «Электрофореза» Ивана Курочкина, запутанный прогрессив-фолк англичанина Ричарда Доусона, опыты записи Horsegirl в рекордные чикагские морозы (спойлер: получился добротный бэдрум-звук!) и новый альбом PartyNextDoor и Дрейка, в котором канадец, кажется, решил не вызывать Кендрика Ламара на новую дуэль. Рассказываем об этих и других музыкальных новинках прошедших семи дней, чтобы войти в рабочую неделю под мелодии и ритмы!
PartyNextDoor & Drake — «$ome $exy $ongs» (альбом)
Анонс альбома «$ome $exy $ongs» случился всего через день после церемонии «Грэмми», на которой дисс Кендрика Ламара на Дрейка «Not Like Us» триумфально взял все главные рэп- (и не только!) номинации. Однако канадец, кажется, решил не вызывать соперника на новую дуэль, ограничившись туманными намеками на «фальшивое запугивание» бифов в «Gimme a Hug».
Муся Тотибадзе — «Утро Небо» (сингл)
Новый сингл Муси Тотибадзе — это баллада-панацея для тех, кто находится в непростых, «стирающих в пыль» отношениях. Изначально композиция писалась как нарядный дискотрек, но и unplugged-версия оказалась очень нежной и эмоциональной.
«У меня был сложный период в любви, который меня дико выжигал, мне хотел помочь себе и выздороветь, а музыка всегда была для меня идеальным лекарством. Поэтому "Утро Небо" некая сформулированная боль в образной, аллегорической форме. Песня — освобождение», — делится певица.
Horsegirl — «Phonetics On and On» (альбом)
Американский инди-герлзбэнд вернулся из Нью-Йорка в родной Чикаго, но сохранил звук, чем-то напоминающий The Drowners и ранних The Strokes. Те две недели, что Horsegirl провели за записью своего второго альбома «Phonetics On and On», были одними из самых холодных дней в Чикаго в минувшем году.
Когда отопление было выключено, чтобы избежать звуковых помех, группа куталась в многочисленные свитера и сидела на ладонях, чтобы согреть руки, между дублями. Отсюда такой аккуратный, почти бэдрум-звук, который оживляют скрипки, синтезаторы и индонезийские гамеланы.
Polnalyubvi — «Омут» (сингл)
Новый сингл певицы и лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2022 Марины Демещенко можно будет услышать в фильме «Дорогая, я больше не перезвоню» — ленте Александра Фомина («Молодой человек», «Министерство всего хорошего») с Никитой Ефремовым в главной роли.
Фильм об амбициозном рекламщике, который попадает в кому и оказывается в прихожей загробного мира, где ему предстоит разобраться в себе и своих проступках, выйдет в прокат 6 марта.
Mereba — «The Breeze Grew a Fire» (альбом)
На своем новом альбоме американская R&B певица и рэперша Мераба, которая начинала карьеру на андеграундной сцене Атланты, создает бодрящие гимны о настойчивости — потому что всегда нужно гнуть только свою линию.
В открывающей композиции «Counterfeit» она читает рэп под синтезаторную мелодию и шаркающие барабаны, а в припеве призывает: «Ты оригинал. Не позволяй им подделывать тебя».
Иван Курочкин, angel vox — «Главная бывшая» (сингл)
Голос петербургской группы «Электрофорез» Иван Курочкин продолжает сольное плавание, и трек «Главная бывшая» — третий в его самостоятельной дискографии. Это записанная совместно с певицей angel vox история о расставании, любви и внутреннем исцелении.
Richard Dawson — «End of the Middle» (альбом)
Ричард Доусон возвращается с новым альбомом запутанного прогрессив-фолка. На «End of the Middle», своей восьмой студийной пластинке, английский музыкант с головой погружается в богатые аллегории и увлекательные истории — о садоводстве и горе, бабушке и дневных ТВ-шоу.
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