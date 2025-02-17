Муся Тотибадзе, PartyNextDoor и Дрейк: что послушать на этой неделе

Муся Тотибадзе — «Утро Небо» (сингл)

Новый сингл Муси Тотибадзе — это баллада-панацея для тех, кто находится в непростых, «стирающих в пыль» отношениях. Изначально композиция писалась как нарядный дискотрек, но и unplugged-версия оказалась очень нежной и эмоциональной.

«У меня был сложный период в любви, который меня дико выжигал, мне хотел помочь себе и выздороветь, а музыка всегда была для меня идеальным лекарством. Поэтому "Утро Небо" некая сформулированная боль в образной, аллегорической форме. Песня — освобождение», — делится певица.