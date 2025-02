Муся Тотибадзе, PartyNextDoor и Дрейк: что послушать на этой неделе

Horsegirl — «Phonetics On and On» (альбом)

Американский инди-герлзбэнд вернулся из Нью-Йорка в родной Чикаго, но сохранил звук, чем-то напоминающий The Drowners и ранних The Strokes. Те две недели, что Horsegirl провели за записью своего второго альбома «Phonetics On and On», были одними из самых холодных дней в Чикаго в минувшем году.

Когда отопление было выключено, чтобы избежать звуковых помех, группа куталась в многочисленные свитера и сидела на ладонях, чтобы согреть руки, между дублями. Отсюда такой аккуратный, почти бэдрум-звук, который оживляют скрипки, синтезаторы и индонезийские гамеланы.