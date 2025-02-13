В Театральном музее представят оперу-сказку Цезаря Кюи «Красная шапочка», посвященную Цесаревичу Алексею

Эта опера стала одной из первых, созданных для детского исполнения, и впервые прозвучит так, как задумывал композитор.
Опера в двух действиях «Красная Шапочка» композитора Цезаря Кюи была написана в 1911 году по либретто Марины Поль. Сюжет домашнего спектакля, предназначенного для исполнения детьми Николая II, был смягчен — волк в конце раскаивается, его не убивают. Написанную для царевича Алексея оперу в оригинальной постановке так и не удалось исполнить, позднее ее представляли лишь взрослые.
Услышать оперу-сказку «Красная Шапочка» в постановке Лидии Ульзутуевой и в исполнении детского оперного театра Strekozza можно 21 и 22 февраля в Зеленом зале Театрального музея.
Ведущие партии исполнят Варя Павленко, Нина Мацнева, Тимофей Новиков, Маша Верещагина, Настя Сорокина, София Новикова, Дарина Воронина, Кристина Солодова, Серафима Солодовникова, Серафима Мельник, Норман Гасанов и София Литовченко. Партию фортепиано исполнит Анастасия Хоменя.
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