В Театральном музее представят оперу-сказку Цезаря Кюи «Красная шапочка», посвященную Цесаревичу Алексею

Опера в двух действиях «Красная Шапочка» композитора Цезаря Кюи была написана в 1911 году по либретто Марины Поль. Сюжет домашнего спектакля, предназначенного для исполнения детьми Николая II, был смягчен — волк в конце раскаивается, его не убивают. Написанную для царевича Алексея оперу в оригинальной постановке так и не удалось исполнить, позднее ее представляли лишь взрослые.