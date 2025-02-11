В Мариинском театре исполнят оперу «Царская невеста» Римского-Корсакова — репертуарную редкость!

Сюжет «Царской невесты» разворачивается во времена Ивана Грозного в Александровской слободе, в эпоху которого власть воспринималась жестокой, а частные судьбы тесно переплетались с политическими интригами. Царь выбирает невесту из тысяч кандидаток, и в итоге его внимание обращается на Марфу — дочь новгородского купца Собакина. Однако, избранница царя становится жертвой интриг, которые разворачиваются на фоне опричнины.

Мировая премьера оперы состоялась в 1899 году в Мамонтовской опере на сцене театра Солодовникова в Москве, а в 1901 году зрители услышали ее в Мариинском театре в присутствии Николая Римского-Корсакова. Новейшая постановка была создана в 2018 году режиссером Александром Кузиным. Музыкальный руководитель постановки — Валерий Гергиев. Художником-постановщиком выступил Александр Орлов, а костюмером — Ирина Чередникова. Хореография – Николай Реутов.

14 февраля на сцене Мариинского-2 ведущие партии исполнят Анна Денисова, Юлия Маточкина, Владислав Сулимский, Игорь Морозов, Юрий Воробьев и Михаил Петренко. 15 февраля днем — Екатерина Савинкова, Зинаида Царенко, Владислав Куприянов, Геннадий Беззубенков и Михаил Колелишвили. Вечером — Айгуль Хисматуллина, Екатерина Сергеева, Павел Янковский, Олег Сычев, Андрей Зорин и Владимир Феляуэр.