В Мариинском театре исполнят оперу «Царская невеста» Римского-Корсакова — репертуарную редкость!

Последний раз оперу в четырех действиях на либретто Ильи Тюменева и по одноименной драме Льва Мея можно было услышать на сцене театра в 2023 году.
Сюжет «Царской невесты» разворачивается во времена Ивана Грозного в Александровской слободе, в эпоху которого власть воспринималась жестокой, а частные судьбы тесно переплетались с политическими интригами. Царь выбирает невесту из тысяч кандидаток, и в итоге его внимание обращается на Марфу — дочь новгородского купца Собакина. Однако, избранница царя становится жертвой интриг, которые разворачиваются на фоне опричнины.
Мировая премьера оперы состоялась в 1899 году в Мамонтовской опере на сцене театра Солодовникова в Москве, а в 1901 году зрители услышали ее в Мариинском театре в присутствии Николая Римского-Корсакова. Новейшая постановка была создана в 2018 году режиссером Александром Кузиным. Музыкальный руководитель постановки — Валерий Гергиев. Художником-постановщиком выступил Александр Орлов, а костюмером — Ирина Чередникова. Хореография – Николай Реутов.
14 февраля на сцене Мариинского-2 ведущие партии исполнят Анна Денисова, Юлия Маточкина, Владислав Сулимский, Игорь Морозов, Юрий Воробьев и Михаил Петренко. 15 февраля днем — Екатерина Савинкова, Зинаида Царенко, Владислав Куприянов, Геннадий Беззубенков и Михаил Колелишвили. Вечером — Айгуль Хисматуллина, Екатерина Сергеева, Павел Янковский, Олег Сычев, Андрей Зорин и Владимир Феляуэр.
Постановщик:
Мы ставим не бытовую драму, мы ставим трагедию в духе Шекспира. Все главные герои — и злодеи, и жертвы — погибают, пусть даже не все на глазах у зрителей. Смерть — закономерный итог истории, в которой герои ведомы страстью обладания. Для меня как режиссера важно найти внутреннюю мотивацию поступков каждого героя. Маниакальное «мне нужно» — вот что движет опричником Григорием Грязным. Любаша страстно желает вернуть любовь Грязного, так же страстно и так же страшно, как античная Медея. Бомелий, умный хищник, ловит удачно подвернувшуюся добычу. Над этими людскими «хотениями» — самодурство царя, возжелавшего жениться в третий раз. Ни в чем не повинными жертвами страшной игры страстей становятся почти дети — Иван Лыков и Марфа, столь похожая на Офелию, в том числе в своем безумии. Музыка Римского-Корсакова придает драме Мея такой масштаб, что любое дешевое осовременивание только понизило бы ее градус. С другой стороны, мелочный историзм помешал бы воспринимать происходящее как правду. Для трагедии такого масштаба нужно пространство, и мы вместе с художником решили создать это пространство на сцене. Артистам не за что спрятаться, нет никаких бытовых подробностей — ни иголочки с тряпочкой в руках, ничего. Мы не «мусорим» ненужными деталями, солисты должны быть всегда в центре внимания, крупным планом. Это спектакль внятный, ясный, прозрачный, с графичной пластикой, спектакль о любви, о том, как она, превращаясь в страсть, начинает убивать.
12+
Комментарии (0)