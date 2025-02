Squid, «Свидание» и сборник лейбла «НИША»: что послушать на этой неделе

Nino Paid — «Love Me as I Am» (альбом)

22-летний рэпер из Мэриленда уверенно дебютировал в 2024 году альбомом «Can’t Go Bacc» — и вот, меньше чем через год, выпускает второй. «Love Me as I Am» — это 18 треков, записанных при участии BabyChiefDoIt, PlaqueBoyMax, Xanman и других.

«Музыка — это действительно отдушина для меня. В 14 лет я впервые попал в колонию. Тюрьма учит тебя быть асоциальным, ты узнаешь, что не можешь открыться кому-то одному. Когда я читаю рэп, все по-другому», — признается Нино.

18+