Squid, «Свидание» и сборник лейбла «НИША»: что послушать на этой неделе

Второй альбом 22-летннего рэпера Nino Paid со сложной судьбой, подарок на День всех влюбленных от группы «Свидание», свежая песня «Дайте танк (!)» о быстротечности времени и уверенный дебют француженки Oklou. Рассказываем об этих и других музыкальных релизах прошедших семи дней, чтобы войти в новую рабочую неделю под звуки и ритмы!
«НИША» — «Сборник номер пять» (сборник)
В 2020 году фестиваль «Боль» так и не состоялся (и вряд ли будет в обозримом будущем), но организаторы не сидели сложа руки, а запустили свой лейбл. Теперь каждый день рождения «НИША» отмечает сборником резидентов. В пятом выпуске — Евгений Пискулин раздает контрастов, дуэт «Кузина» упражняется в записи дистанционно, Мышц. и xypervoid вспоминают беззаботные времена, «посторонние» цитируют кино, а «постпанк панкпанк» поют «о том, чем люди занимаются всю жизнь — ходят».
Squid — «Cowards» (альбом)
Британцы Squid начинали как джазовый коллектив, но ушли в сторону экспериментального пост-панка. «Cowards» — их третий альбом и концептуальное размышление о природе зла. В девяти песнях представлены персонажи, которые сталкиваются с культами, апатией и пространством между добром и злом.
«Свидание» — «Часть вторая» (альбом)
Новые романтики выпустили продолжение прошлогоднего альбома (да-да, то была «Часть первая»). В «Части второй» москвичи не изменяют себе, а обозреватели «Родного звука» как будто снимают с языка: «Такой пронзительный ретро-инди-поп, что хочется бросить все и отправиться на поиски настоящей любви».
В плейлисты ко Дню всех влюбленных! А можно и пригласить на свидание: 15 февраля группа выступит в петербургском «Космонавте».
Oklou — «choke enough» (альбом)
В детстве француженка Мэрилу Мэйниэл изучала академическое фортепиано и виолончель, а затем влюбилась в электронную музыку. Теперь вокалистка и продюсер выпускает свой дебютный альбом «choke enough», над 13 треками которого вместе с ней работали продюсеры Danny L Harle, A. G. Cook и Casey MQ, а также приглашенные исполнители Bladee и Underscores.
«Дайте танк (!)» — «Эфир» (сингл)
Рокеры из подмосковной Коломны продолжают запущенную в январе серию синглов, а мы ждем от них новый альбом — последняя на сегодняшний день пластинка «Дайте танк (!)» «Человеко-часы» вышла в уже далеком 2020-м.
«Одна из моих любимых строчек — «угол я срезал по диагонали». Наверняка многие из вас замечали, что рядом с тротуаром, который частенько выкладывают под прямым углом, идет тропинка, благодаря которой люди экономит миллисекунды — передвигаются из точки А в Б. Я задумался, ведь наша с вами жизнь это не точка Б, это промежуток между двумя точками. Стоит ли его сокращать и пренебрегать им? Возможно, стоит пристальнее к нему присмотреться», — говорит о сингле «Эфир» вокалист группы Дима Мозжухин.
Nino Paid — «Love Me as I Am» (альбом)
22-летний рэпер из Мэриленда уверенно дебютировал в 2024 году альбомом «Can’t Go Bacc» — и вот, меньше чем через год, выпускает второй. «Love Me as I Am» — это 18 треков, записанных при участии BabyChiefDoIt, PlaqueBoyMax, Xanman и других.
«Музыка — это действительно отдушина для меня. В 14 лет я впервые попал в колонию. Тюрьма учит тебя быть асоциальным, ты узнаешь, что не можешь открыться кому-то одному. Когда я читаю рэп, все по-другому», — признается Нино.
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