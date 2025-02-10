Squid, «Свидание» и сборник лейбла «НИША»: что послушать на этой неделе

«Свидание» — «Часть вторая» (альбом)

Новые романтики выпустили продолжение прошлогоднего альбома (да-да, то была «Часть первая»). В «Части второй» москвичи не изменяют себе, а обозреватели «Родного звука» как будто снимают с языка: «Такой пронзительный ретро-инди-поп, что хочется бросить все и отправиться на поиски настоящей любви».

В плейлисты ко Дню всех влюбленных! А можно и пригласить на свидание: 15 февраля группа выступит в петербургском «Космонавте».