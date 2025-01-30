Оркестру и хору Теодора Курентзиса musicAeterna — 20 лет! Отмечаем с грандиозным гастрольным туром

20 лет назад Теодор Курентзис собрал первую команду: камерный оркестр Musica Aeterna Ensemble и камерный хор The New Siberian Singers, позже переименованные в musicAeterna, а 31 января 2005 года они дали свой дебютный концерт. Эта дата стала отправной точкой уникального творческого пути, результаты которого отметят масштабным гастрольным туром.

В марте musicAeterna выступит в пяти городах России: даст концерты в Красноярске (8 марта в Красноярской филармонии), после долгого перерыва коллектив снова сыграет в Новосибирске (10 марта в Новосибирской филармонии) и Перми (12 марта в Пермском театре оперы и балета), где закладывались основы его стиля, а также в Москве (Большой зал консерватории 14 и 15 марта) и Петербурге, а затем отправится в Испанию с выступлениями в Мадриде, Барселоне и Овьедо.