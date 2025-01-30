Оркестру и хору Теодора Курентзиса musicAeterna — 20 лет! Отмечаем с грандиозным гастрольным туром

Помимо петербургских концертов в Большом зале филармонии и «Лахта Холле», музыканты посетят еще четыре российских города: Красноярск, Новосибирск, Пермь и Москву, а затем отправятся в зарубежное турне по Испании. Рассказываем подробности программы.
20 лет назад Теодор Курентзис собрал первую команду: камерный оркестр Musica Aeterna Ensemble и камерный хор The New Siberian Singers, позже переименованные в musicAeterna, а 31 января 2005 года они дали свой дебютный концерт. Эта дата стала отправной точкой уникального творческого пути, результаты которого отметят масштабным гастрольным туром.
В марте musicAeterna выступит в пяти городах России: даст концерты в Красноярске (8 марта в Красноярской филармонии), после долгого перерыва коллектив снова сыграет в Новосибирске (10 марта в Новосибирской филармонии) и Перми (12 марта в Пермском театре оперы и балета), где закладывались основы его стиля, а также в Москве (Большой зал консерватории 14 и 15 марта) и Петербурге, а затем отправится в Испанию с выступлениями в Мадриде, Барселоне и Овьедо.
Услышать musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса можно 17 марта в Большом зале филармонии и 20 марта в «Лахта Холле». В программе первого концерта — Вторая симфония Густава Малера «Воскресение». На втором — Девятая симфония Антона Брукнера.
31 января, в сам день рождения оркестра, TheatreHD покажет на большом экране записи трех знаковых концертов: Седьмую симфонию Бетховена, исполненную в Дельфийском амфитеатре, Пятую симфонию Малера и Реквием Моцарта, с которого началась история выступлений musicAeterna на Зальцбургском фестивале. Полное расписание городов и сеансов — на сайте TheatreHD.
Фаготист, артист оркестра с 2005 года:
Помню, как мы готовили первый концерт. Для Теодора было важно, чтобы каждый музыкант не только чувствовал себя артистом на сцене, но и концентрировался на чистоте мыслей. Я думаю, из этого выросли задача играть с полной отдачей и соответствующее отношение к публике – как к людям, которые пришли увидеть чудо.
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