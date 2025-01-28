Оперу Беллини «Пуритане» (репертуарную редкость!) исполнят в Мариинском театре

Опера в трех актах «Пуритане» Винченцо Беллини на либретто Карло Пеполи создавалась по мотивам пьесы Жака-Франсуа Ансело и Жозефа-Ксавьера Сантина «Круглоголовые и кавалеры» о борьбе республиканцев-протестантов с роялистами в Англии XVII века. Композитор написал ее специально для четырех виртуозных голосов — сопрано Джулии Гризи, тенора Джованни Рубини, баритона Антонио Тамбурини и баса Луиджи Лаблаша. Мировая премьера «Пуритан» в этом составе состоялась в январе 1835 года в Итальянской опере в Париже. А позднее — гастролировавшие исполнители вошли в историю как «пуританский квартет».

Премьера оперы в Петербурге состоялась спустя пять лет — в 1840 году в Каменном театре (Мариинском). «Долгое время эту оперу можно было услышать практически в каждом театре мира. Однако сегодня «Пуритане» — редкое на мировой оперной сцене сочинение. Его нечасто дают в концертном исполнении, еще сложнее найти спектакль, хотя «Пуритане» ничуть не уступают хорошо известной по сей день беллиниевской «Норме», — отмечают в Мариинском.

Ведущие партии исполнят: Альбина Шагимуратова, Александр Михайлов, Мирослав Молчанов, Владислав Куприянов и Зинаида Царенко. Услышать их можно 30 января на сцене Мариинского-2.

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