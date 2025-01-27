FKA twigs, Central Cee и Бруно Марс: новая главная музыка недели

Первый за семь лет альбом американца Бенджамина Букера, дебютный релиз уверенного британского фрешмена Central Cee (на саппорте — легенда Skepta!), FKA twigs и ее мультивселенная в «Eusexua», очень продуктивный рэпер из Детройта Boldy James (две пластинки за январь!) и Бруно Марс в окружении Леди Гаги, Sexyy Red и Розе (в стильных брючных костюмах!). Рассказываем об этих и других свежих музыкальных релизах прошедших семи дней, чтобы войти в новую рабочую неделю по мелодии и ритмы.
Benjamin Booker — «Lower» (альбом)
«Lower» — первый за семь лет альбом американца Бенджамина Букера, которого называют «провидцем альт-рока, окунувшимся в соул-блюз Бо Диддли и психо-поп Tame Impala». Все это время он молчал — в основном потому, что не мог создавать музыку, которую слышал в своей голове. Он жил на Skid Row в Лос-Анджелесе, где обитает больше всего бездомных в США, переехал в Мельбурн и начал создавать костяк своего третьего альбома благодаря неожиданному соавтору — вундеркинду инди-рэпа Кенни Сигалу, с которым начал обмениваться электронными письмами.
Именно Сигал стал для Букера тем самым «недостающим звеном». «Я хотел добиться такого звучания, но не знал как. В какой-то момент я решил, что найду его или умру в попытке», — признается музыкант.
FKA twigs — «Eusexua» (альбом)
«Eusexua» вышел на лейбле Young и стал первым альбомом певицы со времен «Magdalene» 2019 года. Третья в дискографии пластинка FKA twigs — это «любовное письмо к раскрепощающим силам танцевальной музыки». Пульсирующая перкуссия, вязкий трип-хоп, небесный R&B, туман от дым-машин, который режут стробоскопы, и, конечно, танцы — «Eusexua» охватывает всю широту мультивселенной FKA twigs.
Central Cee — «Can’t Rush Greatness» (альбом)
Дебютный альбом Central Cee еще до своего выхода заслужил звание «одного из самых ожидаемых в истории британской рэп-сцены». Закрепиться на этом пьедестале 26-летнему фрешмену с двумя популярными микстейпами в анамнезе помогают иконические соотечественники Skepta и Dave, а также американцы 21 Savage, Lil Durk и Lil Baby.
«Я затянул свое восхождение. Первые два проекта были микстейпами, потому что в них я инвестировал энергию, а это альбом, так как в него вложено время», — говорит Central Cee.
Bruno Mars, Sexyy Red — «Fat, Juicy and Wet» (сингл)
«Fat Juicy & Wet» — это первая совместная работа приверженца ретро-попа Бруно Марса и рэперши из Сент-Луиса Sexyy Red. В клипе на трек появились Леди Гага и Розе из Blackpink (в стильных брючных костюмах!) — с каждой из них музыкант выпустил в 2024 году по совместному синглу «Die With A Smile» и «APT.».
Boldy James — «Permanent Ink» (альбом)
Boldy James = продуктивность: в 2024 году рэпер из Детройта выпустил четыре альбома, а за один только январь 2025-го — уже два. Кажется, лучше всего он чувствует себя под мрачноватый бум-бэп — за него на «Permanent Ink» отвечает битмейкер Royal House Recording Роджер Гудман.
Минаева — «Эти цветы так кстати» (сингл)
Дарите девушкам цветы! Облетевшая буквально все соцсети артистка Минаева выпустила новый сингл, который войдет в ее следующий альбом — релиз назначен на 31 января. Как признается сама Ксюша, у песен «Шоколадка» и «Эти цветы так кстати» «один лирический герой, который меняется, но остается искренним».
«Мой будущий альбом о любви, чувствах и нежности. Этот трек как капелька любви, но альбом будет целым океаном!» — говорит она.
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