FKA twigs, Central Cee и Бруно Марс: новая главная музыка недели

Benjamin Booker — «Lower» (альбом)

«Lower» — первый за семь лет альбом американца Бенджамина Букера, которого называют «провидцем альт-рока, окунувшимся в соул-блюз Бо Диддли и психо-поп Tame Impala». Все это время он молчал — в основном потому, что не мог создавать музыку, которую слышал в своей голове. Он жил на Skid Row в Лос-Анджелесе, где обитает больше всего бездомных в США, переехал в Мельбурн и начал создавать костяк своего третьего альбома благодаря неожиданному соавтору — вундеркинду инди-рэпа Кенни Сигалу, с которым начал обмениваться электронными письмами.

Именно Сигал стал для Букера тем самым «недостающим звеном». «Я хотел добиться такого звучания, но не знал как. В какой-то момент я решил, что найду его или умру в попытке», — признается музыкант.