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Петербургская филармония представила виртуальную выставку афиш концертов блокадного Ленинграда

На сайте культурной институции экспонируются программы как блокадных концертов, так и концертов, которые музыканты Ленинграда проводили в период эвакуации в Новосибирске.

Mistervlad / Shutterstock.com

Афиши подобраны таким образом, чтобы отразить жанровое многообразие. Во время войны и Большой зал филармонии в Ленинграде, и Концертный зал в Новосибирске предоставляли свою эстраду не только симфоническим или сольным концертам классической музыки, но и балетным, эстрадным коллективам, чтецам... Вся эта палитра дает возможность «реконструировать» повседневность Филармонии в двух городах.

Проект «Военная летопись Филармонии» включает научную реставрацию афиш, программ, рукописных материалов военного времени, которая осуществляется впервые, изучение неизвестных страниц творческой деятельности Большого симфонического оркестра Радиокомитета в Ленинграде и Заслуженного коллектива Республики симфонического оркестра Филармонии в Новосибирске, а также выставки, конференции, лекции и иные просветительские мероприятия.

Выставка доступна здесь.

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