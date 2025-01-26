Петербургская филармония представила виртуальную выставку афиш концертов блокадного Ленинграда

Афиши подобраны таким образом, чтобы отразить жанровое многообразие. Во время войны и Большой зал филармонии в Ленинграде, и Концертный зал в Новосибирске предоставляли свою эстраду не только симфоническим или сольным концертам классической музыки, но и балетным, эстрадным коллективам, чтецам... Вся эта палитра дает возможность «реконструировать» повседневность Филармонии в двух городах.

Проект «Военная летопись Филармонии» включает научную реставрацию афиш, программ, рукописных материалов военного времени, которая осуществляется впервые, изучение неизвестных страниц творческой деятельности Большого симфонического оркестра Радиокомитета в Ленинграде и Заслуженного коллектива Республики симфонического оркестра Филармонии в Новосибирске, а также выставки, конференции, лекции и иные просветительские мероприятия.

Выставка доступна здесь.