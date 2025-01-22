Хор musicAeterna исполнит музыкальную программу о борьбе света с тьмой Fighting the World

Концерт хора «Fighting the World» под руководством дирижера Ольги Власовой построен как музыкальная литургия, отражающая основные этапы духовного просвещения: от молитвы и исповеди до очищения, таинства причастия и последующего умиротворения. Хайлайтом программы станет сочинение для сопрано соло Луиджи Ноно из его симфонического цикла «Песни жизни и любви». Одноименная работа посвящена алжирской активистке и революционерке Джамиле Бупача — символу борьбы за свободу и справедливость.

29 и 30 января в Доме Радио на Невском, 62 можно также услышать композиции Арво Пярта, Джачинто Шельси, Джона Кейджа, Оливье Мессиана, Джона Тавенера, Петериса Васкса, Дэвида Лэнга, Алексея Сюмака и Александра Кнайфеля. Завершит программу Four Джона Кейджа — «почти буквальное воплощение света в звуке».

В рамках программы можно будет увидеть инсталляцию «Монолит» Алексея Громова, Егора Ананко и Виктории Харкевич, которую художники создали к пятилетию Дома Радио. Это уникальное аудиальное пространство, в котором можно услышать коллекцию из семи пластинок: фортепианный квинтет соль минор, сочинение № 57 Шостаковича, «Ионикон» Теодора Курентзиса, Вокализ, опус 34, № 14 Сергея Рахманинова, «Не отпущу Тебя» Иоганна Себастьяна Баха, Реквием ре минор, опус 48 Габриеля Форе, «Башню из слоновой кости III», Концерт для резиденции Тарека Атуи и «Бикапо Небесного леса».

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