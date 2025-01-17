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MusicAeterna Brass дебютирует в Петербурге с программой оперных хитов и киномузыки

Ансамбль медных духовых инструментов исполнит новые интерпретации знакомых композиций: от арии «Царицы ночи» до композиций Эннио Морриконе.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой musicAeterna. Фото: Гюнай Мусаева

Коллектив musicAeterna Brass впервые выступит 2 февраля в Капелле и представит оригинальную двухчастную программу: в первой, Brass Goes to Opera, исполнят классику оперного репертуара, от арии Царицы ночи из «Волшебной флейты» Амадея Моцарта, фрагмента увертюры к опере «Вильгельм Телль» Джоаккино Россини и сюиты из оперы «Тоска» Джакомо Пуччини до хора пилигримов из «Тангейзера» Рихарда Вагнера. Во второй же части, Brass Goes to Cinema — попурри из популярных мелодии из кинофильмов, в том числе саундтреки авторства Бьорк и Ханса Циммера, Джона Уильямса, Билла Конти и Эннио Морриконе.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой musicAeterna
Павел Курдаков

Трубач оркестра musicAeterna, руководитель и основатель ансамбля musicAeterna Brass:

Большим вызовом для нас в этой программе стало исполнение Сюиты из оперы «Тоска». Это известная и очень сложная для исполнения оперными оркестрами музыка, а в концерте мы ее исполним ансамблем и без дирижера. Вторая сложность в том, что это не один номер из оперы, а попурри из нескольких арий и музыкальных фрагментов, объединенных в одну сюиту. Наконец, сама по себе музыка Пуччини агогична — ей характерна частая смена темпов и обширная динамическая палитра. Пройти этот челлендж нам помогает длительный репетиционный процесс и сыгранность, ведь мы все из одного оркестра.

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