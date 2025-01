MusicAeterna Brass дебютирует в Петербурге с программой оперных хитов и киномузыки

Коллектив musicAeterna Brass впервые выступит 2 февраля в Капелле и представит оригинальную двухчастную программу: в первой, Brass Goes to Opera, исполнят классику оперного репертуара, от арии Царицы ночи из «Волшебной флейты» Амадея Моцарта, фрагмента увертюры к опере «Вильгельм Телль» Джоаккино Россини и сюиты из оперы «Тоска» Джакомо Пуччини до хора пилигримов из «Тангейзера» Рихарда Вагнера. Во второй же части, Brass Goes to Cinema — попурри из популярных мелодии из кинофильмов, в том числе саундтреки авторства Бьорк и Ханса Циммера, Джона Уильямса, Билла Конти и Эннио Морриконе.