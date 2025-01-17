MusicAeterna Brass дебютирует в Петербурге с программой оперных хитов и киномузыки

Павел Курдаков

Трубач оркестра musicAeterna, руководитель и основатель ансамбля musicAeterna Brass:

Большим вызовом для нас в этой программе стало исполнение Сюиты из оперы «Тоска». Это известная и очень сложная для исполнения оперными оркестрами музыка, а в концерте мы ее исполним ансамблем и без дирижера. Вторая сложность в том, что это не один номер из оперы, а попурри из нескольких арий и музыкальных фрагментов, объединенных в одну сюиту. Наконец, сама по себе музыка Пуччини агогична — ей характерна частая смена темпов и обширная динамическая палитра. Пройти этот челлендж нам помогает длительный репетиционный процесс и сыгранность, ведь мы все из одного оркестра.