Валерий Гергиев и постановщик Сергей Новиков представят на сцене Мариинского театра незавершенную оперу Модеста Мусоргского «Саламбо»

Либретто оперы Модеста Мусоргского «Саламбо» основано на одноименном романе Гюстава Флобера, перевод которого композитор прочел в журнале «Отечественные записки» в 1862 году. Действие оперы разворачивается в Карфагене в период с 241 по 238 годы до н.э., во время восстания наемников. Главная героиня, Саламбо, дочь Гамилькара и жрица богини Танит, становится центральной фигурой в конфликте между карфагенянами и мятежниками. Саламбо» была задумана автором в 4-х действиях, но сохранилось лишь несколько номеров: «Песня балеарца» из 1-го акта, «Боевая песня ливийцев», «Хор жриц» из финала оперы; и развернутые сцены: в храме Таниты в Карфагене (2-я картина 2-го действия), «Капище Молоха» (1-я картина 3-го действия) и «Подземелье Акрополиса» (1-я картина финала). Композитору так и не удалось закончить произведение, а некоторые фрагменты «Саламбо» были использованы в последующих работах.

Музыкальным руководителем и дирижером совместного проекта Мариинского и Большого театров выступил Валерий Гергиев, а режиссером-постановщиком — Сергей Новиков. Пластику для спектакля поставил хореограф Александр Сергеев. К сценам из оперы добавили другие композиции Мусоргского, в том числе романс «Ночь». Оперу в концертном исполнении представили в декабре на сцене Большого театра в рамках монографического фестиваля к 185-летию со дня рождения композитора. Впервые услышать в Петербурге можно 22 февраля, а также 23 — днем и вечером на сцене Мариинского-2.

Cостав исполнителей будет объявлен позднее.

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