Franz Ferdinand, Ринго Старр и Bad Bunny: новая главная музыка начала января

Врываемся в 2025 год вместе с альбомами шотландцев Franz Ferdinand, пуэрториканца Bad Bunny и битла Ринго Старра, передаем привет друзьям вместе с группой «Увула» (они вернулись!), открываем для себя сонграйтера Нолана Тэйлора и ждем новую музыку Мака Миллера. Рассказываем об этих и других главных пластинках, синглах и клипах начала января.
Franz Ferdinand — «The Human Fear» (альбом)
Шотландские инди-рокеры вернулись с первым за семь лет студийным альбомом. «The Human Fear» появился на пике возрождения эпохи миллениалов и на гребне волны ностальгии по инди. Он звучит в лучших традициях начала 2010-х, но без нафталина: музыка современна, а состав Franz Ferdinand обновлен — из оригинального бэнда остались только фронтмен Алекс Капранос и басист Боб Харди.
Главное ощущение альбома — его энергичность. «Нет смысла выходить на сцену, если вы не собираетесь делать это дерзко. Если вы не собираетесь делать это до конца, тогда какого *** вы делаете?» — говорит Харди.
Mac Miller — «5 Dollar Pony Rides» (сингл)
17 января команда Мака Миллера выпустит «Balloonerism» — экспериментальный альбом, над которым рэпер работал еще до своей трагической смерти в сентябре 2018-го. В написанную между 2013 и 2014 годами пластинку войдут 14 треков, в том числе фиты с SZA и Delusional Thomas.
Первая весточка, сингл «5 Dollar Pony Rides», это светлая песня о принятии фатальности любви, в основе которой — конфликт между желанием сделать девушке приятно и осознанием, что эти отношения больше не имеют смысла.
Bad Bunny — «DeBÍ TiRAR MáS FOToS» (альбом)
Если вы достаточно замерзли в холодном петербургском январе, смело включайте новый альбом Bad Bunny, в котором родина артиста, известная своими фруктовыми садами и оливковыми рощами провинция Вега-Баха-дель-Сегура, занимает центральное место. «DeBÍ TiRAR MáS FOToS» в большей степени, чем раньше, отражает Пуэрто-Рико и прославляет музыкальное наследие островного государства: от неофициальных гимнов вроде «Estamos Bien» и «El Apagón» до совместной композиции «ACHO PR» с ветеранами реггетона Arcángel, De La Ghetto и Ñengo Flow.
«Многие пуэрториканские артисты используют свою музыку, чтобы выразить любовь и гордость за свой остров, но мало кто делает это с такой же целеустремленностью, как Bad Bunny», — резюмируют обозреватели Apple Music.
«Увула» — «тут и там (here and there)» (сингл)
Возвращение года: петербургская группа «Увула» (лауреаты нашей премии «ТОП50»-2020!) выпустила первый сингл после распада в декабре 2022 года. «тут и там (here and there)» — послание разбросанным по свету близким и напоминание, что все обязательно будет хорошо. С этим настроением предлагаем войти в 2025-й, пронеся его сквозь год и дальше.
«Нам остается лишь мечтать, в новом году всем друзьям видеться тут и там».
Nolan Taylor — «Nolan Taylor» (альбом)
Кажется, у Тейлор Свифт появился весомый конкурент. В 2024 году автор-исполнитель из Огайо и резидент Atlantic Records Нолан Тейлор, которого называют «вундеркиндом кантри-фолка», уверенно дебютировал с серией завирусившихся в сети синглов, а теперь выпустил первый полноформатный альбом.
«Американские дороги рассказывают самые правдивые истории. Сердечная боль и сердцебиение страны громче всего бьются в щелях между большими городами», — говорит о себе музыкант.
Ringo Starr — «Look Up» (альбом)
Сэр Ринго Старр доказывает, что может и в кантри. Легендарный барабанщик The Beatles сменил палочки и тарелки на лошадь и лассо и выпустил «Look Up» — первый за шесть лет и 21-й (!) сольный альбом в своей дискографии. Пластинка была написала между Нэшвиллом и Лос-Анджелесом и несет в себе американский дух: это 11 песен для ночей у костра и наблюдений за бескрайним звездным небом.
OG Buda — «SZN» (микстейп)
Дважды повторенное действие — это уже традиция: как и в 2023 году, когда на Suondcloud анрелизом вышел «G-Day Mix», OG Buda выпустил микстейп в день своего рождения. На «SZN» «много разного звука, эмоций, экспериментов, разговоров о самом личном», а еще фиты со Славой КПСС, Mayot, Джоном Гариком и новой R&B-принцессой Anikv.
«Это проект, который отражает мою flexибильность, разносторонность и желание делиться тем, что мне нравится здесь и сейчас, поэтому конечно и не без грусти… Я в моменте […] Вижу, что некоторые люди думают, мол, я выпускаю часто, но именно это и есть мой кайф — не ждать, а творить. Музыка приходит, и я не намерен держать ее в себе».
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