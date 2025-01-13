Franz Ferdinand, Ринго Старр и Bad Bunny: новая главная музыка начала января

Franz Ferdinand — «The Human Fear» (альбом)

Шотландские инди-рокеры вернулись с первым за семь лет студийным альбомом. «The Human Fear» появился на пике возрождения эпохи миллениалов и на гребне волны ностальгии по инди. Он звучит в лучших традициях начала 2010-х, но без нафталина: музыка современна, а состав Franz Ferdinand обновлен — из оригинального бэнда остались только фронтмен Алекс Капранос и басист Боб Харди.

Главное ощущение альбома — его энергичность. «Нет смысла выходить на сцену, если вы не собираетесь делать это дерзко. Если вы не собираетесь делать это до конца, тогда какого *** вы делаете?» — говорит Харди.