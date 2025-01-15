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Премьера на Собака.ru: слушаем новый сингл Kedr Livanskiy, который войдет в ее следующий альбом «Myrtus Myth»

«Anna» — заглавный сингл пятой студийной пластинки (выйдет в марте!) и самый близкий по звучанию к поп-музыке трек Яны Кедриной. Это уходящая корнями в 1970-е трогательная ода потерянному другу, окутанная облаком эха и взмывающим вокалом.

Kedr Livanskiy

О треке «Anna»:

«Anna» — песня-обращение к человеку, которого уже нет. О том, как проходя мимо его дома, смотришь на занавешенные окна и заснеженный сад. Эта песня направлена в запредельное, где воспоминания снова сбываются и души встречаются.

Если говорить про музыкальный мотив — в характере звучания есть ноты воссозданного прошлого, теплая ностальгическая атмосфера. Но при этом в инструментальной композиции есть тонкая текстура синтетичности звучания, которая сообщает нам о том, что мы видим не прошлое, а голограмму о прошлом.

Певица и продюсер Яна Кедрина aka Kedr Livanskiy подписала контракт с американским лейблом 2MR и дебютировала в 2016 году с синглом «Сгорает», за которым последовал ее первый мини-альбом «Солнце января». Дебютный полноформатник «Ariadna» был выпущен в сентябре 2017 года, второй студийный альбом в стиле deep-house «Your Need» — в 2019-м, третий, «Liminal Soul», в 2021 году. А в 2023 году Яна вместе с Flaty создали проект «Косая гора» и выпустили пластинку «Kosogor».

Следующий альбом Kedr Livanskiy «Myrtus Myth» выйдет 7 марта 2025 года. 

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