Kedr Livanskiy

О треке «Anna»:

«Anna» — песня-обращение к человеку, которого уже нет. О том, как проходя мимо его дома, смотришь на занавешенные окна и заснеженный сад. Эта песня направлена в запредельное, где воспоминания снова сбываются и души встречаются.

Если говорить про музыкальный мотив — в характере звучания есть ноты воссозданного прошлого, теплая ностальгическая атмосфера. Но при этом в инструментальной композиции есть тонкая текстура синтетичности звучания, которая сообщает нам о том, что мы видим не прошлое, а голограмму о прошлом.