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Музыка

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В Петербурге продается гитара с автографами участников The Doors

Ее готовы отдать за 3 миллиона рублей. На ней стоят росписи четырех участников: солиста Джима Моpриcoна, баpaбaнщика Джона Денсмopа, гитариcта Pобби Kpигepа и клавишника Pэя Maнзаpека.

Food Impressions/shutterstock

«На «Авито» нашли одну из самых дорогих гитар в Санкт-Петербурге. Ей оказалась Toredo solid body electric bass guitar за 3 млн рублей», — сообщили в пресс-службе сервиса. В объявлении указано, что к гитаре прилагается сертификат о подлинности.

Также в Петербурге за 1 млн рублей выставили на продажу автограф Брайана Мэя - гитариста всемирно известной рок-группы Queen. Владелец объявления называет данный лот уникальным, по его словам - это первый автограф, который дал артист в России. Оригинальность автографа владелец собирается подтверждать фотографиями.

Самый дорогой лот - автографы участников знаменитой рок-группы Deep Purple за 1,4 млн рублей. В 2012 году в Петербурге проходил концерт культовой группы, именно тогда рок-артисты оставили свои подписи на барабанном пластике.

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