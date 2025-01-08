В Петербурге продается гитара с автографами участников The Doors

«На «Авито» нашли одну из самых дорогих гитар в Санкт-Петербурге. Ей оказалась Toredo solid body electric bass guitar за 3 млн рублей», — сообщили в пресс-службе сервиса. В объявлении указано, что к гитаре прилагается сертификат о подлинности.

Также в Петербурге за 1 млн рублей выставили на продажу автограф Брайана Мэя - гитариста всемирно известной рок-группы Queen. Владелец объявления называет данный лот уникальным, по его словам - это первый автограф, который дал артист в России. Оригинальность автографа владелец собирается подтверждать фотографиями.

Самый дорогой лот - автографы участников знаменитой рок-группы Deep Purple за 1,4 млн рублей. В 2012 году в Петербурге проходил концерт культовой группы, именно тогда рок-артисты оставили свои подписи на барабанном пластике.